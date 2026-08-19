En una medida sin precedentes para la región, las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia confirmaron que suspenderán por completo la atención a los afiliados de PAMI a partir del próximo 24 de agosto. La decisión extrema surge como respuesta a la severa pérdida del poder adquisitivo de los aranceles que liquida la obra social de los jubilados, los cuales han quedado ampliamente relegados frente a la inflación acumulada, generando una crisis operativa que las instituciones afirman no poder sostener.

El conflicto, que afecta de manera directa a casi 300 mil adultos mayores del sur del país, comenzó a intensificarse desde junio con restricciones parciales en guardias, recepción de derivaciones y reprogramación de cirugías. Según explicaron propietarios de centros de salud de la región, el nivel de arancelamiento actual ni siquiera permite cubrir los insumos descartables de procedimientos de complejidad media o baja, como las prácticas de urología, dejando fuera de cobertura los honorarios médicos, el uso de quirófanos y la hotelería hospitalaria.

La brecha entre los costos operativos y las actualizaciones pautadas por el Ministerio de Salud y la conducción de la obra social encendió las alarmas de los prestadores privados, para quienes los servicios brindados a PAMI representan entre el 25% y el 55% de su actividad total. Ante la falta de un acuerdo que recomponga los valores de los módulos prestacionales, las instituciones regionales decidieron avanzar hacia el corte total de servicios, advirtiendo que la falta de respuestas oficiales pone en riesgo el funcionamiento general de la infraestructura médica en la Patagonia.