Clown, tango y talleres: la agenda cultural del fin de semana en la Sala TES

San Juan recibirá este fin de semana una serie de actividades teatrales y formativas vinculadas al universo del clown, el humor y la música. La programación incluirá un espectáculo para toda la familia, una propuesta destinada al público adulto y un taller intensivo orientado a quienes buscan profundizar en el lenguaje escénico del payaso.

Las actividades estarán encabezadas por la artista Maia Lopardo, referente del clown proveniente de El Bolsón, quien llegará a la provincia para presentar dos obras y coordinar una instancia de capacitación artística.

Una aventura para toda la familia

La primera propuesta será "Carpa Diem, disfrutá la amistad", un espectáculo de clown pensado para las infancias y el público familiar.

La función se realizará el sábado 6 de junio a las 18 en el Espacio Teatral TeS. La obra propone una aventura cargada de humor, música, teatro de sombras y situaciones disparatadas propias del lenguaje payaso.

Los organizadores señalaron que se trata de una experiencia orientada a compartir en familia, con una puesta que combina juego, imaginación y participación del público.

Las entradas tendrán un valor de $15.000 en puerta, mientras que habrá una promoción anticipada de dos tickets por $20.000.

Humor y tango para público adulto

La agenda continuará el domingo 7 de junio a las 20 con "TANGA, homenaje a las cancionistas", una propuesta destinada a jóvenes y adultos que se presentará en Espacio Franklin.

La obra está protagonizada por el personaje Margarita Barrios, quien realiza un recorrido humorístico y musical por la historia de las grandes mujeres del tango.

La puesta combina canciones, humor y emoción en un espectáculo que busca rendir tributo a las voces femeninas que marcaron el género, transformando la nostalgia tanguera en una experiencia atravesada por la comicidad.

La función será a colaboración consciente y las reservas podrán realizarse al teléfono 2644728214.

Un intensivo de clown y ritmo interior

Además de las funciones teatrales, el domingo de 10 a 14 se desarrollará el taller intensivo "Clown Ritmo Interior" en el Espacio Teatral TeS.

La propuesta apunta a entrenar la escucha, la comunicación con el público y la exploración del ritmo propio como herramienta creativa. Según sus organizadores, la actividad busca potenciar la imaginación y el juego a partir de la conexión con el ritmo interno de cada participante.

El seminario tendrá una duración de cuatro horas y estará coordinado por Gabi Grey y Maia Lopardo. La inscripción tiene un costo de $30.000 y requiere reserva previa.

De esta manera, el fin de semana ofrecerá una agenda cultural diversa que combinará espectáculos para distintas edades y espacios de formación artística, acercando al público sanjuanino nuevas experiencias vinculadas al clown, la música y el teatro.