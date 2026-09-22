El proyecto Cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe, en Mendoza, ingresó a una nueva etapa administrativa: el Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA, el documento que certifica que un proyecto cumple con los requisitos ambientales) correspondiente a su etapa de explotación. El expediente deberá ser tratado por diputados y senadores, ya que la normativa mendocina exige la ratificación legislativa para los proyectos de minería metalífera (aquella que extrae metales, como el cobre).

La iniciativa se encuentra en el Puesto Aguas de Isaac, en la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. El proyecto pertenece a LABSA SA, mientras que la operación estará a cargo de AREX Mining SA.

Una mina pequeña, con US$3 millones de inversión

A diferencia de los grandes desarrollos de cobre que se evalúan en Mendoza, San Romeleo plantea una operación de pequeña escala. La documentación técnica estima una capacidad de procesamiento de 40 toneladas de mineral por día, reservas de unas 257.000 toneladas y una ley media (concentración del mineral en la roca) de 1,29% de cobre. La vida útil proyectada es cercana a los 20 años y la inversión para construir la mina fue estimada en alrededor de US$3 millones.

Según Matías Bernardini, geólogo y gerente de Arex Mining, la escala es muy diferente de la de los grandes proyectos de la región. "Es un pequeño proyecto que nos va a servir para hacer base, para autofinanciamiento, y que va a empezar a producir cobre en Mendoza", señaló durante el panel "Cobre en Mendoza: Distrito Minero Malargüe, exploración y camino hacia la producción", en el marco del Shale24-Santander Mendoza Energy Summit 2026.

La explotación prevista no será un gran rajo abierto (open pit, la excavación a cielo abierto típica de la gran minería), sino una cantera mediante banqueo sobre una ladera. La operación proyecta movilizar dos camiones por día, un volumen que la empresa contrasta con los 15, 20 o 30 camiones diarios que puede movilizar una ripiera.

Uno de los aspectos que diferencia a San Romeleo es el destino previsto para el producto. El proyecto contempla dos etapas: en la primera se prevé la extracción y el procesamiento del mineral para obtener óxido de cobre, con una producción estimada de 222 toneladas anuales. Luego, la compañía plantea instalar una etapa industrial en Malargüe para transformar ese material en sulfato de cobre pentahidratado, con una producción proyectada de aproximadamente 710 toneladas anuales.

El sulfato de cobre es un insumo utilizado como fungicida en tratamientos agrícolas. En la vitivinicultura forma parte del caldo bordelés, un preparado que se usa para proteger los cultivos, y también tiene aplicaciones en nutrición animal.

El paso que falta

El ingreso de la DIA a la Legislatura se produjo después de que el proyecto atravesara las distintas instancias del procedimiento de evaluación ambiental, que incluyó informes técnicos y sectoriales y una audiencia pública realizada en diciembre de 2025, bajo modalidad presencial y virtual. También intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), con representantes de organismos provinciales y municipales, universidades e instituciones científicas, entre ellos el INTA, la Municipalidad de Malargüe, la UTN, el Departamento General de Irrigación, áreas de Ambiente y la Dirección de Minería.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que el proyecto completó las diferentes instancias previstas en el procedimiento ambiental, con intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales.

El tratamiento de la DIA en la Legislatura definirá si el proyecto obtiene la ratificación necesaria para continuar. En caso de superar esa instancia, según las previsiones de la empresa, la construcción de la mina demandaría entre 12 y 18 meses. Mendoza amplió en los últimos meses su cartera de iniciativas de cobre: en diciembre de 2025 la Legislatura había ratificado la DIA de PSJ Cobre Mendocino, mientras que otros proyectos del distrito minero de Malargüe permanecen en etapas de exploración o evaluación. La empresa tiene además en evaluación al menos seis propiedades dentro del Distrito Minero Malargüe Occidental, en etapas iniciales