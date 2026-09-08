Todo comenzó con una campera propia, algunas agujas y las horas libres que dejó la pandemia. Marcela Conturso, docente de profesión, nunca imaginó que aquel pasatiempo terminaría convirtiéndose en Coca Store, una marca sanjuanina de indumentaria artesanal que hoy tiene local propio, ofrece talles hasta el 60 y llegó incluso a vestir a Moria Casán.

La emprendedora visitó el segmento Yo Emprendo, del programa Yo Te Invito, que se emite por HUARPE TV, y contó cómo dio sus primeros pasos en un rubro completamente diferente al que había transitado durante gran parte de su vida. "Soy docente, así es que me dediqué a la docencia, a criar a mis hijos y me animé en pandemia. Bordé una campera mía y, como me gustó, hice un pedido, me lo trajeron a domicilio y seguí bordando. Empecé con tres camperas", recordó.

Lo que comenzó casi como una prueba fue creciendo hasta convertirse en un emprendimiento con local propio y una marca registrada desde hace seis meses.

Detrás del nombre también existe una historia familiar. "Coca era mi mamá. Era una mujer muy luchadora, trabajadora y nunca paraba. Creo que se lo dedicamos a ella con mi hija, porque ella fue la que me ayudó a elegir el nombre", contó.

Del jean clásico al brillo durante el día

Una de las características de Coca Store es la intervención artesanal de las prendas. "Todo es bordado a mano, todo es artesanal. La idea es que el jean no sea el clásico que se usa siempre, sino que esté decorado para que se vea mejor y, sobre todo, que la mujer brille a toda hora", explicó.

Marcela también busca derribar una idea: "Que se animen a usarlo en el día, porque ahora el brillo no solo se usa en la noche. Vos podés ir a un té, a un cumpleaños de tarde o al mediodía y lo podés usar".

El trabajo detrás de cada prenda puede demandarle largas horas. "A veces me suelo quedar hasta la madrugada bordando. Es un cable a tierra, y más cuando te gusta, cuando lo hacés con amor", expresó.

Talles hasta el 60: prendas para diferentes cuerpos

Otro de los pilares del emprendimiento es la variedad de talles. Coca Store ofrece opciones hasta el talle 60, una decisión que Marcela tomó pensando en las dificultades que atraviesan muchas mujeres al momento de buscar ropa.

"Lo primero que pensé fue en la mujer de hoy. Tenemos todos los cuerpos porque todas las mujeres no somos iguales", explicó.

La respuesta de sus clientas, aseguró, es una de sus mayores satisfacciones. "Es muy satisfactorio que te digan: 'Pensás en mí, pensás en mis curvas'".

El día que vistió a Moria Casán

Uno de los momentos que marcó su recorrido ocurrió durante un desfile en Pocito. Allí, el organizador Ernesto Maya le lanzó un desafío: "¿Te animás a hacerle una campera a Moria?".

Marcela aceptó y tuvo solo dos días para terminarla. "Se la bordé en la espalda, le hice unas estrellas divinas", recordó.

La reacción de Moria Casán terminó convirtiendo el momento en un recuerdo inolvidable. "Muy copada, le dijo al representante que sacara la campera porque ella se la quería poner. Ahí se sacó una foto conmigo", contó.

Después llegaron nuevas oportunidades. Marcela viajó a Buenos Aires invitada por el diseñador Marc Silvera y ahora busca que su trabajo trascienda las fronteras provinciales.

"Mi sueño es llegar a más mujeres, que en el país me conozcan, no quedarme acá. A mí me gusta ir más allá", afirmó.

Dónde encontrar Coca Store

Coca Store está en Los Huarpes 35 Sur, Capital, a una cuadra de la Plaza de Desamparados. En Instagram está como: @coca.store.ok.