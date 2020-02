Cocca dijo que el equipo "está dando muchas ventajas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, remarcó esta noche que su equipo “está dando muchas ventajas”, con la partida que se dieron en los últimos días de algunos integrantes del plantel, que pueden haber incidido en la dura derrota 0-5 ante Independiente, por la 18va. Fecha de la Superliga.



“Estamos dando muchas ventajas. Se nos fueron cuatro jugadores titulares y los refuerzos llegaron a último momento. No es excusa, pero es la realidad”, apuntó el técnico de la entidad de Arroyito.



En este mercado de pases, Central sufrió las partidas de los zagueros centrales Matías Caruzzo (Argentinos Juniors) y Miguel Barbieri (Tijuana, México), del marcador de punta Nahuel Molina (regresó a Boca Juniors), de los mediocampistas Leonardo Gil (Al Ittihad, Arabia Saudita) y Néstor Ortigoza (Estudiantes de Río Cuarto) y del atacante Fernando Zampedri (Universidad Católica, Chile), entre otros.



"Tuvimos que improvisar posiciones y eso nos pasó factura. Ahora lo único que nos queda es trabajar y mucho, para recuperarnos de este cachetazo. Hay que veces lo compensamos con ganas, pero con rivales de jerarquía como este no alcanza. Tenemos mucho por mejorar", indicó.



Cocca consideró también que lo que ocurre “ya lo había dicho en el partido pasado con Huracán. No hablo ahora porque perdimos”, expresó.



El juvenil defensor Facundo Almada se retiró esta tarde lesionado con una férula en su rodilla izquierda y en los próximos días será sometido a estudios médicos, para constatar el grado de su lesión.