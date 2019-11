Cocca: "Estaba convencido de que el equipo iba a aparecer"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, comentó que "estaba convencido de que el equipo iba aparecer" como lo hizo hoy para ganarle a River Plate (1-0) en el estadio Monumental, dos fechas después de poner en duda su continuidad en el cargo tras caer goleado ante Estudiantes en La Plata.



"Sabía que en algún momento iba a empezar a jugar, a soltarse y por suerte apareció después del partido con Estudiantes. La fecha pasada hicimos cinco goles (a Godoy Cruz de Mendoza), que no es fácil, y hoy ganamos en una cancha en la que hacía más de 20 años que no ganábamos", destacó.



Cocca vinculó el resonante éxito de hoy en Núñez "con el trabajo que se está haciendo desde el primer día" cuando asumió las riendas del plantel en marzo pasado.



"El equipo está creciendo día a día y ganarle a un rival como River, que está en un momento espectacular, nos tiene que dar mayor confianza y convencimiento", consideró en diálogo con la prensa en el Monumental.



Luego, el ex DT campeón con Racing en 2014 defendió el planteo de su equipo y la legitimidad del triunfo en el Monumental, que llegó a 22 años del anterior conseguido por el "Canalla" (3-1 en el Apertura 1997).



"No nos dedicamos sólo a marcar -desmintió a sus detractores-. También a presionar, a recuperar la pelota y a tocarla cuando pudimos. Creo que con nuestras herramientas nos llevamos un justo resultado".



"La táctica en mis equipos va variando siempre, a mí me gustan los equipos flexibles y para eso se necesita tiempo y trabajo. Central mostró hoy valentía y mantuvo una identidad, por eso nos llevamos tres puntos merecidos", concluyó.



Central jugará la próxima fecha con Aldosivi de Mar del Plata, otro de los rivales directos en la lucha por la permanencia, el lunes 25 desde las 21.10.