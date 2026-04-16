Expertos en masas y pastelería proponen soluciones para el desayuno o la merienda utilizando ingredientes básicos. Estefi Colombo, Paco Almeida y el rosarino Matycocina, quien acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, compartieron sus secretos para transformar dos tapas de tarta en platos donde los resultados son "exquisitos" y no requieren amasar.

Matycocina presenta unas mini tortitas negras rellenas con dulce de leche que se preparan en menos de quince minutos. Para esta receta se requieren dos discos de masa de hojaldre, ciento cincuenta gramos de dulce de leche repostero, cien gramos de azúcar negra, una cucharada de azúcar blanca y una de harina. El procedimiento consiste en pincelar una pizzera con aceite y colocar la primera tapa para untarla con abundante dulce de leche.

Luego se debe mezclar el azúcar negra con la blanca y la harina, pincelar con agua la superficie de la segunda masa y colocar encima la mezcla de "tortita negra" presionando un poco. Antes de llevar al horno a doscientos veinte grados por diez minutos, se corta la masa en cuadrados con una cuchilla filosa sin separarlos. Tras la cocción se debe esperar unos minutos para desmoldarlas con cuidado ya que se separan solas, resultando "una delicia".

Por su parte, Estefi Colombo propone unos moñitos azucarados que define como ideales para acortar la semana. Se utilizan dos tapas de tarta hojaldrada y una "mezcla mágica" compuesta por cuatro cucharadas de aceite, tres de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Tras colocar una tapa en la mesada, se pincela con la preparación, se cubre con la segunda y se cortan tiras de dos centímetros de ancho.

Estas se pincelan con huevo y se espolvorean con azúcar antes de realizar cortes opuestos para formar rectángulos de seis por dos centímetros. La forma se logra haciendo pinza en el centro con los dedos e ingresando las piezas en una placa con rocío vegetal o aceite neutro. Se hornean a una temperatura de entre ciento noventa y doscientos grados hasta que estén bien dorados.

Finalmente, Paco Almeida ofrece unos fosforitos de jamón y queso para quienes aman las meriendas saladas. Se necesitan dos discos de tapa criolla, doscientos gramos de jamón, doscientos de queso, cincuenta gramos de manteca fundida, tres claras de huevo y doscientos cincuenta gramos de azúcar impalpable.

Se extiende la primera masa en una fuente, se pincela con la manteca y se rellena con el jamón y el queso para luego tapar con el segundo disco. Tras cortar cuadrados de cinco centímetros, se baten las claras con el azúcar impalpable hasta unirlas y se coloca la mezcla por arriba para dar una capa merengada. Esta preparación requiere veinte minutos de cocción en un horno a ciento ochenta grados.