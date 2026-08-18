Mario Pergolini quedó en una situación incómoda durante su propio programa después de que Coco Sily revelara una particular historia de los años en los que ambos comenzaban sus carreras. El actor fue invitado a Otro día perdido y, entre recuerdos y anécdotas, contó detalles de la época en la que los dos tenían poco más de 20 años.

La confesión surgió mientras los protagonistas repasaban aquellos primeros tiempos, cuando todavía tenían grandes dificultades económicas. Sily advirtió que no sabía si a Pergolini le gustaría que contara la historia, pero finalmente decidió hacerlo.

“No teníamos un peso. Yo no sé si a él le gusta que yo cuente esto. Teníamos 20 años, 22. Robábamos nafta”, reveló el humorista durante la charla.

La reacción de Pergolini no pasó inadvertida. Según MDZ, el conductor se puso colorado ante la confesión, aunque no negó lo que estaba contando su invitado. Sily continuó con el relato y explicó cómo llevaban adelante aquella práctica.

“Robábamos nafta con una manguerita y con un bidón”, detalló el actor al recordar las particulares estrategias que utilizaban durante aquellos años.

Las dificultades económicas de los comienzos

La historia de la nafta no fue el único recuerdo que apareció durante la conversación. Sily también contó que las dificultades económicas se hacían sentir incluso a la hora de comer.

Por entonces, los cuatro integrantes del grupo solían reunirse en el departamento que alquilaba Pergolini, un espacio que, según recordaron, el propio Coco había ayudado a conseguir. Allí pasaban varias horas trabajando y preparando el programa que posteriormente salía al aire.

El actor explicó que se encontraban por la tarde para comenzar con la producción del programa. “Nosotros nos juntábamos a las 5 de la tarde, escribíamos el programa a las 8. Hacíamos el programa hasta las 12 de la noche”, relató.

La rutina laboral se extendía durante varias horas y, en medio de ese proceso, aparecía otro problema: no tenían dinero para comprar comida.

“Vivíamos a una cuadra y media de distancia. Y nos juntábamos a comer y no teníamos un sope. Y comíamos unos fideos”, recordó Sily.

La insólita receta con paté

Ante la falta de recursos, el grupo encontraba soluciones improvisadas para poder alimentarse. Sily contó que solían preparar fideos y agregarles una particular mezcla hecha con lo poco que tenían disponible.

“Entonces abríamos un paté, lo mezclamos, no sé qué. Paté con un aceite. Y se lo tirábamos a los fideos”, explicó el actor durante el programa.

La confesión generó otra reacción de Pergolini, quien aprovechó el recuerdo para advertir a quienes pudieran estar escuchando.

“No lo hagan nunca, es horrendo”, respondió el conductor al recordar aquella particular comida de los comienzos.

Sily cerró el relato con una frase que resumió aquella etapa de sus vidas: “Hubo un pasado de paté. Yo robé nafta”.

Un recuerdo de los años previos a la fama

La anécdota permitió conocer una faceta desconocida de Pergolini y Sily antes de convertirse en figuras reconocidas de los medios y el espectáculo.

En aquella época, los protagonistas todavía estaban construyendo sus carreras y compartían largas jornadas de trabajo junto con otros integrantes del grupo. La falta de dinero formaba parte de su vida cotidiana y los obligaba a buscar soluciones poco convencionales.

El relato de Sily provocó risas durante la entrevista, aunque también dejó a Pergolini expuesto frente a una historia que, según había anticipado el propio invitado, quizás el conductor prefería mantener en el pasado.

La visita de Coco Sily a Otro día perdido terminó así con una revelación inesperada sobre los primeros años de Mario Pergolini, cuando ambos tenían poco más de 20 años, no tenían dinero para comer y hasta recurrían a métodos insólitos para conseguir combustible.