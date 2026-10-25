Coco Sily y la amenaza a un famoso: "Vine a cag... a trompadas al aire”

Coco Sily visitó el ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff y revivió un recordado momento de tensión cuando fue a buscarlo para pelearse en vivo en la televisión. El humorista explicó que en sus comienzos televisivos conservaba un temperamento muy fuerte y se enojó porque el periodista lo mandó a hacer un informe que nunca salió al aire.

Al recibir la convocatoria para ir como invitado al programa, Coco Sily aceptó con la firme intención de enfrentarlo físicamente sin saludarlo. Al aire le dijo de manera frontal "Yo no vine al programa, yo vine a cagarte a trompadas al aire", pero la inesperada y tranquila respuesta de Andy Kusnetzoff logró desarmar toda su furia por completo.

El conductor le respondió "Si querés nos cagamos a trompadas, pero antes contame por qué" y ese manejo de la situación desarmó al humorista gracias a la mediación del periodista, quien comentó "La verdad que soy hijo de psicólogos; siempre con una buena conversación todo se resuelve". El tenso cruce televisivo concluyó con un abrazo entre ambos y Sily reflexionó que "Tengo una gran bendición que es que sé pedir perdón".