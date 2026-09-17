Coki Ramírez quiso justificar un chiste y dijo que "todos somos discapacitados"

Un fragmento del ciclo emitido por la TV Pública cobró repercusión digital al mostrar una interacción entre la conductora del envío y el músico invitado. La controversia comenzó durante la emisión dominical, cuando la artista cordobesa realizó una observación sobre la vestimenta de Bruno Arias, otro de los presentes en el estudio, al dirigirse a Pennisi con la frase "Mirá la remera de Bruno… bueno, vos no la podés ver".

La difusión del extracto en plataformas digitales desencadenó diversos cuestionamientos por parte de los usuarios hacia el tono empleado. Ante la escala de las repercusiones, la intérprete utilizó su cuenta de Instagram, plataforma donde reúne a más de 400 mil seguidores, para publicar una declaración en video.

Al inicio de la filmación, la artista expresó: "Hola a mi gente y a mis odiadores, acá estoy". En su exposición, la conductora argumentó que no acostumbra a realizar este tipo de pronunciamientos por manifestar que le dan "vergüenza ajena los descargos", aunque juzgó preciso exponer su perspectiva sobre el acontecimiento.

Respecto de la producción televisiva, la conductora precisó que la emisión se registró junto a su allegado y que ambos tomaron con humor el momento. En este sentido, la artista afirmó: "Me río porque me río de mí y él se ríe de la situación". Al evaluar las reacciones del público en las plataformas, la intérprete agregó: "Las cosas que he visto en redes sociales no puedo creer, cuánto odio hay en la gente".

La cantante también analizó la dimensión que alcanzó la controversia en los entornos digitales: "Imaginate que esto lo recibe una persona que no está preparada psicológicamente, que no es mi caso. A esta altura no me importa lo que piensa la gente que no me conoce".

En relación con el vínculo con el músico, la conductora enfatizó la cercanía que los une e hizo una exhortación respecto de las observaciones recibidas: "Nahuel es mi amigo, se cag… de risa de esta situación, la gente que lo conoce sabe que él se ríe de eso, es una persona común y corriente que no ve y punto".

Sobre el desarrollo de la escena en el set de televisión, la artista aclaró: "No ve la remera y yo de pel… me largué a reír, él sabe que lo adoro, somos re amigos". En el marco de su exposición, la cantante dirigió unas palabras a los usuarios críticos: "Todo ese tiempo que dedican a odiar inviértanlo en ustedes, dejen de odiar que todo eso les va a volver".

La figura televisiva sostuvo además la baja incidencia que tienen en ella los señalamientos negativos recibidos: "Caga… me he mandado toda mi vida, este odio no me afecta… es lo que hay, al que no le gusta que cambie de canal".

Al profundizar en el origen de las recriminaciones, la conductora cuestionó: "¿Qué es lo grave? Me río de mí, de lo pelotu… que soy. Relájense, disfruten de la vida".

En el cierre de su intervención, la intérprete formuló una apreciación general en torno al rechazo manifestado por los usuarios en internet: "Todos somos discapacitados, a todos nos faltan capacidades, sobre todo de amar y dejar el odio de lado".