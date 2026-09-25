Franco Colapinto largará desde el noveno puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, luego de que una modificación en la grilla le permitiera avanzar una posición. El piloto argentino había terminado décimo en la clasificación con su Alpine, pero ahora comenzará la carrera desde el noveno lugar.

El cambio se produjo por una sanción aplicada a Carlos Sainz, quien había finalizado la clasificación por delante del argentino. El piloto de Williams recibió una penalización de cinco puestos por no respetar correctamente una bandera amarilla durante la tercera sesión de clasificación.

La sanción a Sainz

Según la decisión de los comisarios, Sainz había sido advertido por su equipo sobre la presencia de una bandera amarilla en la aproximación a la curva 3. Sin embargo, los comisarios determinaron que no redujo la velocidad lo suficiente en el sector afectado.

La sanción hizo que Sainz pasara del noveno al decimocuarto puesto de la grilla, mientras que los pilotos que estaban detrás avanzaron una posición. De esta manera, Colapinto quedó ubicado en el noveno lugar para la carrera del domingo.

Cómo quedó la primera parte de la grilla

Colapinto largará inmediatamente detrás de Max Verstappen y por delante de Oliver Bearman. En las primeras posiciones estarán George Russell desde la pole, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Verstappen.

El argentino alcanzó por tercera clasificación consecutiva la Q3 y tendrá así una nueva oportunidad en el circuito de Bakú. Además, Sergio Pérez también sufrió una modificación en su posición y pasará del puesto 19 al 20 por una penalización.

Cómo queda la primera parte de la parrilla:

1)George Russell (Mercedes)

2)Charles Leclerc (Ferrari)

3)Oscar Piastri (McLaren)

4)Isack Hadjar (Red Bull)

5)Lando Norris (McLaren)

6)Lewis Hamilton (Ferrari)

7)Pierre Gasly (Alpine)

8)Max Verstappen (Red Bull)

9)Franco Colapinto (Alpine)

10)Oliver Bearman (Haas)