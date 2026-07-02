En la previa del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a mostrar el carisma que lo caracteriza y protagonizó un divertido cruce con los ingenieros británicos de Alpine. El piloto argentino aprovechó la clasificación ajustada de Inglaterra en el Mundial 2026 para lanzar varias bromas que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Todo ocurrió en un video publicado por la escudería francesa en su cuenta oficial de Instagram. Mientras mostraba los stickers que decoran su termo para el mate, Colapinto aprovechó para hacer referencia a la Selección argentina y sus títulos mundiales.

La primera chicana llegó al recordar el sufrido triunfo inglés frente a República Democrática del Congo. "Ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo. Imaginate cuántos goles te va a hacer Messi si Congo te hizo uno...", lanzó entre risas, provocando la reacción de los integrantes del equipo.

Luego, al explicar uno de los adhesivos de su termo, volvió a apuntar contra Inglaterra. "Una, dos, tres estrellas... ¿Cuántas tiene Inglaterra?", preguntó con ironía, en alusión a los tres títulos mundiales conquistados por la Albiceleste.

Lejos de quedarse ahí, el joven de Pilar fue por más y dejó una predicción que entusiasmó a los fanáticos argentinos. "Esperamos por la cuarta. Bueno, en las semifinales le vamos a ganar a Inglaterra", aseguró, imaginando un posible cruce entre ambas selecciones.

Sin embargo, para que ese duelo pueda concretarse todavía queda mucho camino por recorrer. Argentina deberá comenzar su recorrido en los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, mientras que Inglaterra también deberá superar sus compromisos para avanzar en el certamen.

Mientras tanto, Colapinto afrontará un desafío importante en Silverstone, una de las competencias más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. El piloto de Alpine llega ubicado en el 12° puesto del Campeonato Mundial de Pilotos con 16 puntos, producto del séptimo lugar en Miami, el sexto puesto en Canadá y las décimas posiciones obtenidas en China y Barcelona.

Con buen humor, confianza y un gran presente en la máxima categoría del automovilismo, Colapinto volvió a demostrar que no pierde oportunidad para defender los colores argentinos, incluso fuera de la pista.