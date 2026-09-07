Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el circuito de Monza, y volvió a sumar puntos en la temporada de Fórmula 1. El argentino protagonizó una remontada después de un despiste que lo hizo perder varias posiciones durante la competencia.

El resultado le permitió finalizar dentro del Top 10 en una carrera que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli, seguido por George Russell y Max Verstappen.

El problema que complicó su carrera

Después de la competencia, Colapinto utilizó sus redes sociales para hacer un balance de lo ocurrido y explicó que había tenido un inconveniente mecánico que condicionó su desempeño.

El argentino se mostró molesto por el despiste que le hizo perder terreno, aunque destacó la capacidad del equipo para recuperar posiciones y terminar dentro de los diez primeros.

La carrera en Monza volvió a mostrar a un Alpine con dificultades, aunque el resultado final permitió rescatar puntos importantes para el campeonato.

“Seguimos trabajando”

A través de su publicación, Colapinto dejó atrás la frustración por lo ocurrido y apuntó a lo que viene. El piloto argentino aseguró que el equipo continuará trabajando para mejorar el rendimiento del monoplaza y llegar en mejores condiciones a la próxima carrera.

El posteo de Colapinto luego del GP de Italia (Foto: Instagram @francolapinto)

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en Madrid. La competencia está prevista para el domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring.

La próxima oportunidad para Alpine

El GP de España será una nueva oportunidad para Colapinto y Alpine de intentar mantenerse en la pelea por los puntos. El argentino llega después de una fecha en la que consiguió recuperarse de un error y cerrar la jornada con un resultado positivo.

Con Monza ya en el pasado, el piloto argentino puso la mira en Madrid y espera que las mejoras en el auto le permitan tener un fin de semana más competitivo.