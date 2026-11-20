Franco Colapinto tuvo un arranque exigente en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a bordo de su Alpine. En una primera tanda marcada por la lluvia y el asfalto mojado, el piloto argentino protagonizó una maniobra clave para controlar el auto tras pisar un charco en la recta principal y terminó ubicándose noveno en la segunda práctica libre.

Luego de bajarse del monoplaza, Colapinto analizó el complejo inicio de la actividad nocturna en Estados Unidos y el desafío de adaptarse a un circuito callejero con escasa adherencia. “No hice nada todo el día, estuve aburrido, pero por lo menos pudimos dar unas vueltas en el cierre”, señaló con sinceridad ante la prensa de cara a la clasificación de esta madrugada.

Más allá de la pista, el pilarense sorprendió al revelar un deseo personal que arrastra desde su infancia y que nada tiene que ver con los monopostos. “Me encantaría correr el Rally Dakar, era una de las cosas que siempre quise de chiquito”, confesó Colapinto, y agregó que le gustaría hacerlo en moto porque considera que en auto resulta menos extremo.

El joven corredor explicó que siente una profunda admiración por los pilotos que atraviesan desiertos y terrenos hostiles durante semanas sin asistencia inmediata. Aunque aclaró que hoy su prioridad absoluta pasa por consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial, no descartó cumplir esa meta cuando finalice su etapa en los circuitos tradicionales.

Las declaraciones generaron un fuerte entusiasmo entre los seguidores argentinos del deporte motor, que celebraron tanto su sólido desempeño en las prácticas nocturnas como su perfil espontáneo fuera de los boxes. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la sesión clasificatoria donde buscará asegurar un buen lugar de largada.