Franco Colapinto y Lionel Messi protagonizaron dos remontadas argentinas en pocos días y el piloto de Fórmula 1 no dejó pasar la oportunidad de destacarlo. Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, el corredor le dejó un mensaje al capitán albiceleste en redes sociales.

Messi había publicado una reflexión tras el triunfo por 3-2 ante Egipto, donde Argentina logró revertir un 0-2 y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss”, escribió el delantero.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación apareció el de Colapinto, quien hizo referencia a las dos remontadas protagonizadas por argentinos en el deporte internacional. “HABLEMOS DE REMONTADASSSS”, respondió el piloto.

La primera de esas gestas había sido la de Colapinto en el circuito de Silverstone. El argentino largó desde la posición 19 y logró avanzar diez lugares durante la carrera, finalizando en el noveno puesto y sumando puntos en la competencia de Fórmula 1.

Días después llegó la reacción de la Selección Argentina ante Egipto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni estaba dos goles abajo, pero consiguió dar vuelta el resultado en el tramo final del partido.

Cristian Romero marcó el descuento, Messi convirtió el empate y Enzo Fernández anotó el gol definitivo para sellar el 3-2 y darle a Argentina el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Así, las actuaciones de Colapinto y Messi quedaron vinculadas por una misma palabra: remontada. Dos protagonistas argentinos que, en distintos escenarios deportivos, lograron revertir situaciones adversas y fueron destacados por los fanáticos.