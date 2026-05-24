Hay domingos que marcan un quiebre, que transforman la promesa en realidad indiscutible. Para el automovilismo argentino, este 24 de mayo quedará grabado como el día en que Franco Colapinto demostró que tiene potencia de fuego para ser parte de la elite en la Fórmula 1.

Después de haber logrado un desempeño exitoso en el GP de Miami hace unas semanas, terminando en el puesto 7º, ahora sumó otro hito más y a paso firme, el piloto argentino se posiciona en su mejor calificación hasta ahora.

En el Gran Premio de Canadá, (traicionero, cambiante y devorador de campeones), el pilarense firmó una actuación consagratoria al cruzar la bandera a cuadros en la sexta posición a bordo de su Alpine (con motor Mercedes Benz).

En una carrera con numerosos abandonos y fallas técnicas para otros competidores, la pista semiurbana de Montreal fue un auténtico tablero de ajedrez a más de 300 km/h.

Colapinto, que había construido los cimientos de su hazaña el sábado al clasificar en una sólida 10° posición y meterse en la Q3 por delante de su compañero Pierre Gasly, largó con la mente fría. Sabía que el Gilles Villeneuve no perdona los excesos.

El caos como oportunidad

El inicio de la competencia fue una batalla de desgaste. Mientras en la vanguardia el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) edificaba su cuarta victoria consecutiva para consolidarse en la cima del campeonato tras ganarle un duelo al límite a George Russell, las chicanas canadienses empezaban a cobrarse víctimas.

El quiebre para el argentino llegó promediando la vuelta 20. Un toque entre Piastri y Alex Albon terminó con el Williams del anglo-tailandés contra el muro. Poco después, el poleman Russell también debía desertar. En medio de las banderas amarillas y con un ritmo de carrera demoledor, Colapinto ejecutó maniobras quirúrgicas para escalar hasta el sexto lugar, sosteniendo el ritmo de los autos de punta.

"Colapinto parece un piloto nuevo. Es como si hubiera accionado un interruptor", llegó a lanzar un asombrado Martín Brundle durante la transmisión oficial de Sky Sports, rindiéndose ante la madurez del bonaerense.

Susto contra el paredón y el aguante final

La máxima tensión en los boxes de Alpine se vivió en el giro 45. Tras ingresar a cambiar neumáticos, Colapinto experimentó el momento más crítico del domingo: el monoplaza deslizó de cola a la salida del “pit lane” y “llegó a besar el muro exterior”. El fantasma del abandono sobrevoló por un segundo, pero el coche resistió sin daños estructurales y el argentino mantuvo la posición a pura muñeca.

Los últimos giros fueron un ejercicio de resistencia psicológica. El abandono de Sergio Pérez en la vuelta 53 con el Cadillac dejó restos en la pista y provocó un “Virtual Safety Car”. El relanzamiento fue feroz: con seis autos ya fuera de competencia (Norris, Russell, Alonso, Albon, Pérez y Lindblad), el neozelandés Liam Lawson atacó con todo lo que tenía. Sin embargo, Franco defendió su radio de giro con uñas y dientes, bloqueando cualquier intento de adelantamiento.

Finalmente, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien sumó su cuarta victoria consecutiva y afianza su liderazgo en el campeonato mundial. El podio entonces, terminó con Kimi Antonelli (1°), Lewis Hamilton con Ferrari (2°) y Max Verstappen (3°). En cuanto al rendimiento de Alpine, la escudería francesa metió ambos autos en la zona de puntos Pierre Gasly finalizando en la 8° posición.

El dato de color, fue para el piloto nacido de Pilar que, en las transmisiones internacionales ya destacan el “cambio de chip” del argentino, quien se mostró agresivo, maduro y no cometió errores graves en un circuito semiurbano famoso por destrozar monoplazas (el “Muro de los Campeones” y sus chicanes exigentes).

Con este sexto puesto, Colapinto no solo rompe sus propios registros personales, sino que apaga de un plumazo cualquier cuestionamiento sobre su agresividad y constancia en circuitos de alta exigencia.

El "efecto Colapinto" ya no es solo una oleada de fanáticos en las redes sociales; hoy, en las calles de Montreal, se tradujo en un estatus de piloto de primer nivel que invita a los argentinos a volver a soñar en grande en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Las posiciones finales en Montreal

El clasificador final dejó a Alpine con una sonrisa de oreja a oreja, metiendo a sus dos pilotos en la zona de puntos en un fin de semana que puede ser un punto de inflexión para la escudería francesa.

1°. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

2°. Lewis Hamilton - Ferrari

3º. Max Verstappen - Red Bull

4°. Oscar Piastri - McLaren

5°. Liam Lawson - RB

6°. Franco Colapinto - Alpine

7°. Lance Stroll - Aston Martin

8°. Pierre Gasly - Alpine

Puntuaciones

Campeonato de Pilotos (Top 15)

1. Andrea Kimi Antonelli. Mercedes. 106

2. George Russell. Mercedes. 88

3. Charles Leclerc. Ferrari. 63

4. Lando Norris. McLaren. 58

5. Lewis Hamilton. Ferrari. 54

6. Oscar Piastri. McLaren. 48

7. Max Verstappen. Red Bull Racing. 28

8. Oliver Bearman. Haas. 17

9. Pierre Gasly. Alpine. 16

10. Liam Lawson. Racing Bulls. 10

11. Franco Colapinto. Alpine. 7

12. Arvid Lindblad. Racing Bulls. 5

13. Isack Hadjar. Red Bull Racing. 4

14. Carlos Sainz Jr. Williams. 4

15. Gabriel Bortoleto. Audi. 2

Campeonato de Constructores

1. Mercedes. Mercedes. 194

2. Scuderia Ferrari. Ferrari. 117

3. McLaren. Mercedes. 106

4. Red Bull Racing. Red Bull Ford. 32

5. Alpine F1 Team. Mercedes. 23

6. Haas F1 Team. Ferrari. 18

7. Racing Bulls. Red Bull Ford. 15

8. Williams. Mercedes. 5

9. Audi. Audi. 2

10. Cadillac. Ferrari. 0

11. Aston Martin. Honda. 0