Franco Colapinto confirmó que finalmente mantuvo una charla con Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), durante la visita del dirigente a Buenos Aires. El encuentro se produjo luego de que el propio titular del organismo hubiera anticipado que conversaría con el piloto argentino.

“Sí, hablamos con Mohammed. Creo que hablamos hace dos días. Él estaba en Argentina, así que fue genial”, contó Colapinto antes del Gran Premio de Italia.

La reunión se dio en el marco del Congreso Americano de la FIA, realizado en Buenos Aires, y coincidió con las gestiones que buscan impulsar el regreso de la Fórmula 1 al país. Ben Sulayem también mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei y manifestó públicamente su respaldo a la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir competencias internacionales.

Colapinto y su deseo de correr en casa

El piloto de Alpine valoró especialmente el interés que mostraron las autoridades y los máximos dirigentes del automovilismo internacional por el futuro de la Argentina como sede de grandes competencias.

“Fue allí y estuvo presente el Presidente de Argentina. Creo que fue increíble verlos a todos allí y ver el interés que tienen la FIA y la Fórmula 1”, señaló.

La presencia de Ben Sulayem volvió a instalar con fuerza la posibilidad de que el país regrese al calendario de la máxima categoría. Para Colapinto, que la FIA y la Fórmula 1 reconozcan el potencial argentino representa una señal positiva.

“Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera”, afirmó.

El Gálvez, las obras y una espera de casi 30 años

El eventual regreso de la Fórmula 1 tendría como escenario al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que atraviesa obras destinadas a alcanzar la homologación de Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para recibir a la categoría.

Argentina no organiza un Gran Premio de Fórmula 1 desde 1998. Si las gestiones avanzan, el regreso significaría que la Máxima vuelva al país después de casi tres décadas y, además, con un piloto argentino en la grilla.

La posibilidad no depende únicamente de la voluntad de la FIA. El calendario de la Fórmula 1 tiene un límite de 24 carreras y la incorporación de una nueva sede requiere un proceso de evaluación, inversión, infraestructura y un plan de negocios.

Ben Sulayem, sin embargo, expresó su respaldo a la iniciativa argentina y remarcó que el país cuenta con historia, afición y tradición automovilística.

El agradecimiento del argentino

Antes de concentrarse nuevamente en la actividad deportiva, Colapinto agradeció el tiempo que el presidente de la FIA destinó al encuentro.

“Estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para ir allí y mantener esa reunión”, expresó.

Mientras el argentino se prepara para afrontar el Gran Premio de Italia, en el país crece nuevamente la expectativa por volver a recibir a la Fórmula 1. Y si el proyecto finalmente se concreta, Colapinto podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del esperado regreso.