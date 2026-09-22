Franco Colapinto habló por primera vez sobre el tenso episodio que protagonizó con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto argentino terminó séptimo en el circuito de Madrid y consiguió uno de sus mejores resultados en la categoría, aunque las últimas vueltas estuvieron marcadas por un cruce con el francés.

El episodio ocurrió cuando Colapinto alcanzó a Gasly en el tramo final de la carrera. El argentino pidió insistentemente por radio que el equipo realizara un cambio de posiciones, ya que su compañero debía ingresar a boxes y la demora podía hacerle perder tiempo frente a otros pilotos.

Qué dijo Colapinto sobre Gasly

Hasta ahora, el argentino había evitado referirse públicamente a la situación. En una entrevista con el conductor español David Broncano, finalmente contó su versión y buscó quitarle dramatismo al episodio.

“Y hubo un momento... No hubo choque, pero... A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica. Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación”, explicó Colapinto, quien atribuyó el momento a la adrenalina propia de una carrera.

El piloto también reconoció que reaccionó con enojo durante la competencia. “A mí no me dijo nada, yo lo insulté un poquito. Hubo un malentendido”, contó entre risas.

Colapinto incluso bromeó sobre su evolución personal desde sus primeros años en el automovilismo. “Ahora soy políticamente correcto. Mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024... hubiera sido otra cosa”, señaló. Luego agregó que, de haber mantenido aquella actitud, “ya hubiera terminado hace un rato porque me habrían venido a sacar esposado”.

El episodio que encendió la radio de Alpine

En las últimas vueltas del GP de España, Colapinto reclamó varias veces que Gasly le cediera la posición. “Chicos, no perdamos tiempo”, pidió primero por radio. Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió que estaban trabajando en el cambio.

El argentino volvió a insistir mientras la carrera se acercaba al final. Gasly finalmente ingresó a boxes y Colapinto pudo continuar con pista libre. El argentino terminó séptimo, mientras que el francés quedó duodécimo y fuera de los puntos. Además, Gasly recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en boxes.

Después de la carrera, Gasly había evitado referirse específicamente al incidente y habló de su frustración por el resultado. El francés explicó que el equipo había intentado una estrategia diferente y que las circunstancias no habían jugado a su favor.

Colapinto ya piensa en Azerbaiyán

Tras su séptimo puesto en Madrid, Colapinto tendrá rápidamente una nueva oportunidad para competir con Alpine. El próximo Gran Premio será el de Azerbaiyán, cuya carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 9 de Argentina.

La actividad comenzará el jueves 24 con las dos primeras prácticas, a las 5.30 y 9. El viernes será el turno de la tercera práctica, a las 5.30, y de la clasificación, a las 9.

La carrera del sábado tendrá 51 vueltas sobre un circuito de 6,003 kilómetros, con una distancia total prevista de 306,049 kilómetros. En Argentina, toda la actividad podrá seguirse por Disney+, Fox Sports y F1 TV.