Franco Colapinto se fue del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con bronca y tristeza. El piloto argentino de Alpine tuvo que abandonar la competencia disputada en Austin luego de sufrir importantes daños en su monoplaza por un contacto con Arvid Lindblad. El resultado profundizó una racha negativa: fue su tercer abandono en las últimas cuatro carreras.

“Fue una carrera dura, muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto, así que una pena”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN, tras bajarse del Alpine.

El argentino había largado desde el fondo de la grilla por una penalización de diez posiciones y eligió comenzar con neumáticos duros, con la intención de desarrollar una estrategia diferente a la de sus rivales. Sin embargo, el tráfico y las dificultades para adelantar condicionaron su desempeño.

“Me quedé muy trabado atrás de los Williams, no podía pasar, bloqueaba mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado”, detalló sobre los problemas que atravesó durante la carrera.

El toque con Lindblad que dañó el Alpine

El momento decisivo ocurrió durante la competencia, cuando Colapinto tuvo un contacto con el británico Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls. El incidente provocó daños en el sector derecho del monoplaza y afectó su rendimiento aerodinámico.

Aunque el equipo intentó que el argentino continuara en pista para comprobar si era posible completar la carrera, los problemas persistieron. Finalmente, Alpine decidió retirar el auto en la vuelta 38 de las 56 previstas.

“Intentamos un par de vueltas a ver si se podía, pero perdíamos muchos puntos de carga”, explicó el piloto, que no pudo revertir las consecuencias del golpe.

Una racha negativa que Colapinto quiere cortar

La frustración también estuvo relacionada con la seguidilla de abandonos que acumula en las últimas fechas. El argentino reconoció que la situación se volvió difícil de sobrellevar y remarcó la necesidad de cambiar la tendencia.

“Mucho DNF últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo duro”, expresó.

El abandono en Austin se suma a los problemas que tuvo en las carreras anteriores y representa otra oportunidad perdida para completar una competencia y buscar puntos para Alpine.

México, la próxima oportunidad para recuperarse

Colapinto no tendrá demasiado tiempo para procesar lo ocurrido en Estados Unidos. El calendario de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de la Ciudad de México, una nueva posibilidad para dejar atrás el mal resultado.

“Hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido y vamos a intentar revertir esta situación”, aseguró.

El argentino cerró su análisis con un mensaje de cara a la próxima fecha: “Hay que resetear rápido, se viene ya México. Con ganas de que venga y tener un buen resultado”.