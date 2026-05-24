El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva oportunidad para sumar puntos en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Canadá a bordo de su Alpine.

Luego de un destacado fin de semana en Montreal, Colapinto largará desde el décimo puesto de la parrilla y buscará repetir —o incluso mejorar— la actuación que consiguió en el Gran Premio de Miami, donde finalizó séptimo.

La carrera se disputará desde las 17 de Argentina en el Circuito Gilles Villeneuve y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

El argentino volvió a destacarse en la clasificación y superó por cuarta vez consecutiva a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que partirá desde el 14° lugar. Colapinto logró ingresar nuevamente a la Q3 y confirmó la evolución del Alpine durante las últimas fechas.

Desde la escudería francesa también valoraron el rendimiento del piloto argentino. El jefe del equipo, Steve Nielsen, destacó la mejora del monoplaza y consideró que Alpine llega a la carrera en una “posición competitiva”.

Un circuito exigente

Gran Premio de Canadá se disputa en el Circuito Gilles Villeneuve, un trazado semipermanente ubicado en Montreal que combina largas rectas, frenadas bruscas y muros muy cercanos a la pista.

El circuito tiene una extensión de 4,361 kilómetros, cuenta con 14 curvas y la competencia se desarrollará a 70 vueltas, para completar un recorrido total de 305,270 kilómetros.

La pole position quedó en manos de George Russell, que encabezará una primera fila íntegramente de Mercedes junto al joven italiano Kimi Antonelli.

Así quedó la grilla de largada

George Russell Kimi Antonelli Lando Norris Oscar Piastri Lewis Hamilton Max Verstappen Isack Hadjar Charles Leclerc Arvid Lindblad Franco Colapinto Nico Hulkenberg Liam Lawson Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Carlos Sainz Oliver Bearman Esteban Ocon Alex Albon Fernando Alonso Sergio Pérez Lance Stroll Valtteri Bottas

El desempeño de Colapinto en Canadá marca una continuidad en su crecimiento dentro de Alpine y refuerza su buen momento en la máxima categoría. Después de un inicio de temporada irregular, el argentino volvió a mostrarse competitivo y se ilusiona con terminar nuevamente dentro de la zona de puntos.