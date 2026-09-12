Franco Colapinto protagonizó una destacada clasificación en el Gran Premio de España y consiguió el noveno lugar de la grilla para la carrera de este domingo. El argentino logró meterse en la Q3 con un Alpine que, según sus propias palabras, no tenía el ritmo necesario para estar entre los diez mejores.

El resultado tuvo un valor especial para el piloto porque su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Q2 y largará 14°. Colapinto, en cambio, volvió a quedar por delante del francés en una clasificación y logró avanzar hasta la última tanda.

“No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo, iba a ser muy difícil. Pero hice una vuelta que fue una locura”, contó el argentino después de bajarse del auto.

“Una de mis mejores qualys”

Colapinto valoró especialmente el resultado porque consideró que consiguió el noveno puesto por encima del potencial que tenía su monoplaza.

“Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, aseguró.

El piloto explicó que, a diferencia de otras carreras como Miami o Canadá, donde Alpine había mostrado un ritmo más competitivo, en Madrid el equipo no partía como uno de los principales candidatos.

“Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos. Haber quedado noveno es un gran esfuerzo”, analizó.

Un pequeño error en la Q3

Aunque terminó conforme, Colapinto también encontró un aspecto para corregir. Durante su vuelta de Q3 tuvo un fuerte movimiento del auto y debió sacar una mano del volante para realizar un ajuste.

“Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola en una curva y perdí una decimita”, explicó.

Pese a ese inconveniente, destacó la consistencia que logró durante toda la clasificación: “Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”.

Ahora Colapinto buscará transformar esa buena clasificación en puntos. Largará noveno este domingo, mientras que Lando Norris partirá desde la pole.