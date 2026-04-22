El piloto argentino Franco Colapinto encabezará este domingo 26 de abril un evento sin precedentes en la Ciudad de Buenos Aires: un “Mini GP” urbano en el barrio de Palermo, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero especialmente montado. Se espera una convocatoria masiva que obligará a un amplio operativo de tránsito y seguridad.

La exhibición se desarrollará sobre un trazado que combina avenidas clave como Libertador y Sarmiento, con paso por zonas emblemáticas como el Monumento a los Españoles. El circuito también incluye calles como Sinclair y sectores cercanos a Casares y Ugarteche, configurando un recorrido pensado para simular la experiencia de un Gran Premio en plena ciudad.

El cronograma prevé una jornada de aproximadamente seis horas. El acceso al público comenzará desde las 8:30, mientras que la Fan Zone abrirá cerca de las 9. La primera salida a pista de Colapinto será a las 12:45 con un Fórmula 1 Lotus E20, seguido de nuevas tandas a las 14:30 —incluyendo un histórico auto de Juan Manuel Fangio— y a las 15:15. El cierre será a las 15:55 con un recorrido en bus para saludar al público.

En paralelo, el evento incluirá pantallas gigantes, shows en vivo, gastronomía y espacios interactivos distribuidos en puntos como Plaza Sicilia y Plaza Seeber, lo que refuerza el formato de espectáculo integral más allá de la actividad en pista.

El impacto en el tránsito será significativo. Desde el miércoles 22 comenzaron los cortes para el armado del circuito, que se intensificarán el sábado y serán totales el domingo entre las 7 y las 18 en avenidas como Sarmiento, del Libertador, Berro y Cerviño, además de calles transversales clave. Algunas restricciones se mantendrán hasta el 29 de abril por tareas de desmontaje.

El evento marca el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década y posiciona a Buenos Aires como escenario de una exhibición de nivel internacional, con un formato que busca acercar la máxima categoría del automovilismo al público local.