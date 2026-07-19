Mientras millones de argentinos esperan la final del Mundial 2026 frente a España, Franco Colapinto también tendrá un domingo clave en el automovilismo. El piloto de Alpine disputará el Gran Premio de Bélgica con el objetivo de volver a sumar puntos, pero antes de subirse al monoplaza dejó una imagen que conquistó a los fanáticos.

El joven de Pilar llegó al paddock del circuito de Spa-Francorchamps vestido con la camiseta de la Selección argentina y portando una bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona, en una clara muestra de apoyo al equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda del bicampeonato mundial.

Como es habitual en cada fin de semana de competencia, Colapinto recorrió el paddock con un mate en la mano, saludó a los aficionados, se tomó fotografías, firmó autógrafos y posó con la bandera argentina antes de concentrarse en la carrera.

En lo deportivo, el argentino partirá desde la 11ª posición. Aunque había terminado 13° en la clasificación, avanzó dos lugares en la grilla gracias a las sanciones que recibieron otros pilotos.

Pese a ese beneficio, el piloto se mostró cauteloso respecto de las posibilidades del equipo. Tras la clasificación, reconoció que el rendimiento del Alpine no fue el esperado.

"No mejoramos nada respecto de ayer", afirmó Colapinto luego de la sesión clasificatoria.

El argentino explicó que el equipo no consiguió evolucionar el auto entre las prácticas del viernes y la clasificación del sábado e, incluso, consideró que el rendimiento fue inferior al mostrado en la jornada inicial.

Con ese panorama, Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que suele ofrecer el siempre exigente circuito de Spa-Francorchamps, donde las estrategias, el clima cambiante y los incidentes suelen modificar el desarrollo de la competencia. El objetivo será avanzar posiciones y regresar a la zona de puntos para darle continuidad al buen impulso conseguido tras su destacada actuación en Silverstone.