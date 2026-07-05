Franco Colapinto fue uno de los protagonistas de una de las actividades más originales del Gran Premio de Gran Bretaña. Antes de la acción oficial en el circuito de Silverstone, el piloto argentino participó de un desfile junto al resto de los competidores de la Fórmula 1 a bordo de karts eléctricos construidos con miles de piezas de Lego.

La iniciativa reunió a los 22 pilotos de la categoría, quienes dejaron de lado por un momento sus habituales monoplazas para recorrer el trazado británico en vehículos especialmente diseñados para la ocasión. La exhibición rápidamente se volvió viral por las bromas, los sobrepasos y los pequeños toques entre los participantes.

A diferencia de la experiencia realizada durante el Gran Premio de Miami 2025, cuando varios autos perdieron cientos de piezas tras los choques, esta vez cada piloto contó con un kart individual equipado con parachoques, guardabarros y barras antivuelco para mejorar la seguridad y evitar que las estructuras se desarmaran.

Cada unidad fue construida con más de 28.300 piezas de Lego sobre un chasis de acero especialmente desarrollado para soportar impactos. Además, reproducía los colores, diseños y patrocinadores de las diez escuderías que compiten en la máxima categoría del automovilismo.

La fabricación demandó unas 6.400 horas de trabajo en la planta que la empresa posee en Kladno, República Checa. Un equipo de 20 especialistas, integrado por diseñadores, ingenieros y constructores, participó en el desarrollo de los originales vehículos.

Jonathan Jurion, diseñador sénior de Lego, explicó que el proyecto incorporó mejoras luego de la experiencia del año pasado. "Analizamos cómo disfrutaron los pilotos del desfile y también las reacciones de los aficionados. Esta vez incorporamos barras antivuelco, guardabarros y parachoques para evitar que salieran despedidos tantos ladrillos", señaló.

Los pequeños motores eléctricos permitieron que los karts alcanzaran una velocidad cercana a los 29 kilómetros por hora, suficiente para protagonizar una entretenida competencia informal sobre el histórico circuito de Silverstone.

Colapinto disfrutó de la experiencia y fue parte de las maniobras que hicieron reír tanto a los pilotos como al público presente. Incluso, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también participaron de la actividad.

La iniciativa volvió a demostrar el costado más distendido de la Fórmula 1 y sirvió para relajar el ambiente antes del inicio de un nuevo fin de semana de alta competencia.