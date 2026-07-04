¿Colapinto? Quién es el piloto con el que la China Suárez le fue infiel a Icardi

El ambiente del automovilismo y el espectáculo se vieron alterados luego de que Yanina Latorre señalara a Franco Deambrosi como el supuesto amante de la China Suárez. El piloto de 26 años, que compite habitualmente en la categoría TC Pista Pick Up, quedó en el centro de un conflicto mediático entre la conductora de SQP y el futbolista Mauro Icardi.

La disputa entre ambos incluyó acusaciones cruzadas en las que Icardi recordó la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, mientras que la panelista vinculó al corredor con la actriz al afirmar que tiene pruebas del romance clandestino.

Ante la exposición mediática, el deportista eligió el silencio y una postura de calma. Mientras el número de sus seguidores crecía en las plataformas digitales, el joven publicó una imagen de un mate y un termo en el campo.

Esta reacción se diferenció de la actitud de otras figuras como Ekaterina Ojeda, ya que el piloto prefirió no dar declaraciones directas frente a los micrófonos pese a que anteriormente compartió un mensaje que decía "solo nosotros lo sabemos".

Por otro lado, la tensión entre Icardi y Latorre continuó con críticas hacia la labor profesional de la periodista. El delantero apuntó contra ella al manifestar que trabaja "sin ningún talento, sin apellido".

Al mismo tiempo, el entorno del jugador calificó sus recientes movimientos legales como "es una bandera blanca" para intentar una tregua con su expareja Wanda Nara. Latorre insistió en su versión sobre el vínculo entre el piloto y la actriz tras asegurar que mantuvo una conversación con el propio corredor.