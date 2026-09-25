Colapinto se metió en la Q3 y largará 10mo en el GP de Bakú

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones del fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán y consiguió avanzar hasta la Q3 de la clasificación, por lo que partirá desde el décimo puesto este sábado en el circuito callejero de Bakú.

El piloto argentino de Alpine confirmó en la clasificación la evolución que había mostrado durante las prácticas. Después de terminar 18° en la primera sesión, avanzó al 11° lugar en la segunda y cerró la tercera práctica en el décimo puesto.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también consiguió ingresar a la Q3 y finalizó séptimo, por lo que Alpine colocó a sus dos autos entre los diez primeros de la grilla.

Colapinto cumplió el objetivo de llegar a la Q3

La clasificación representó un cambio respecto del comienzo del fin de semana para el argentino, que había reconocido dificultades para encontrar consistencia en las frenadas y en las entradas a las curvas.

Antes de la clasificación, Colapinto había planteado como uno de sus objetivos “llegar a la Q3 y sumar puntos”. La primera parte de esa meta quedó concretada con su ingreso a la última instancia de la clasificación.

En la Q1 y la Q2, el piloto de Alpine logró superar los cortes y asegurar su lugar entre los diez mejores. En la Q3, sin embargo, no pudo completar de la mejor manera su último intento.

Un error en la curva 15 le impidió mejorar

Cuando buscaba cerrar una vuelta rápida para avanzar posiciones, Colapinto se pasó de largo en la curva 15, lo que provocó una bandera amarilla y le impidió completar un intento representativo en los últimos minutos de la sesión.

De esta manera, quedó décimo y partirá desde la quinta fila de la grilla. El resultado pudo haber sido diferente si el argentino conseguía completar su última vuelta rápida, aunque finalmente aseguró una posición dentro del Top 10.

La pole position quedó en manos de George Russell, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri. Russell marcó un tiempo de 1:42.526 para quedarse con el primer lugar de la clasificación.

Cuándo corre Colapinto en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 8 de Argentina. Colapinto largará desde el décimo puesto, mientras que Gasly lo hará desde la séptima posición.

El argentino buscará convertir su buena clasificación en puntos durante la carrera, después de haber sumado unidades en sus últimas presentaciones.