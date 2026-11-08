Franco Colapinto no quiso perderse la definición de Boca Juniors frente a Defensa y Justicia, pese a encontrarse en Brasil para disputar el Gran Premio de Fórmula 1. El piloto argentino siguió el encuentro desde el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, junto a su amigo Bizarrap.

Luego de finalizar la clasificación del Gran Premio, Colapinto observó los minutos finales del partido desde una computadora. En un video difundido por su representante, María Catarineu, se lo pudo ver con la camiseta de Boca que lleva el número y el apellido de Leandro Paredes.

El festejo llegó desde Interlagos

El piloto se mantuvo atento al desenlace del encuentro que se disputaba en La Bombonera. La victoria por 1 a 0, conseguida con un gol agónico de Enner Valencia, le permitió al Xeneize quedarse con la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026.

La celebración también se vivió en el circuito brasileño, donde Colapinto compartió el momento con Bizarrap. El productor musical es un amigo cercano del corredor y estuvo junto a él durante la definición del campeonato.

Un fin de semana de Fórmula 1 en Brasil

La celebración de Boca coincidió con la actividad deportiva de Colapinto en Interlagos, donde había terminado en el puesto 17 de la clasificación bajo la lluvia. Así, el piloto combinó su participación en el Gran Premio de Brasil con el seguimiento de la consagración de su equipo.