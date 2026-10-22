Franco Colapinto sorprendió a sus seguidores con una actividad muy diferente a la que acostumbra realizar en las pistas de Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este fin de semana en Austin, Texas, el piloto argentino dejó por unas horas el volante de su Alpine y disfrutó de un paseo a caballo, una de sus pasiones desde la infancia.

La experiencia fue compartida por la escudería francesa a través de sus redes sociales, donde se pudo ver al joven de Pilar recorriendo un rancho y disfrutando de una jornada al aire libre. Lejos de los monoplazas y la velocidad de los circuitos, Colapinto aprovechó la oportunidad para reencontrarse con una actividad que forma parte de su vida personal.

"Una gran experiencia, montando a caballo por primera vez en Austin, verdaderamente emocionante", expresó el piloto argentino en el video difundido por Alpine.

Fiel a su estilo, Colapinto también aprovechó el momento para bromear sobre el cambio de vehículo. "Probando un diferente caballo de fuerza (HP) este fin de semana, divirtiéndome", comentó entre risas, haciendo referencia a la potencia de los motores de Fórmula 1.

La pasión de Colapinto por los caballos

Aunque su carrera deportiva está vinculada al automovilismo, Colapinto mantiene una relación cercana con el campo y los caballos desde que era pequeño. Por eso, la actividad organizada durante su estadía en Texas tuvo un significado especial para el argentino.

El piloto disfrutó de un recorrido a caballo por un rancho de Austin, en una experiencia que contrastó con la exigencia física y mental que implica competir en la máxima categoría del automovilismo.

Las imágenes mostraron una faceta diferente del corredor, quien aprovechó la previa de una nueva fecha del campeonato para distenderse antes de regresar a sus compromisos deportivos.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Después de su particular paseo, Colapinto deberá concentrarse en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas.

La actividad comenzará el viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado se realizará la última práctica y posteriormente la clasificación, mientras que el domingo llegará el momento de la carrera.

El argentino buscará mejorar su rendimiento con Alpine después de una complicada presentación en Singapur, donde no pudo completar la competencia.

De esta manera, Colapinto cambiará nuevamente las riendas por el volante para afrontar otro desafío en la Fórmula 1, aunque esta vez dejó una postal diferente de su paso por Estados Unidos.

Horarios del GP de Estados Unidos para Argentina