El argentino Franco Colapinto tuvo un alentador inicio en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 al finalizar en el octavo puesto durante la primera sesión de entrenamientos libres disputada este viernes en el circuito Red Bull Ring, escenario de la octava fecha de la temporada 2026.

El joven piloto completó una sólida actuación en una tanda marcada por distintas incidencias y cambios de pilotos, dejando buenas sensaciones de cara a la clasificación que se disputará este sábado desde las 11 (hora argentina). La carrera, en tanto, está programada para el domingo a las 10.

El más veloz de la sesión fue el italiano Kimi Antonelli, quien marcó un registro de 1m07s796 para liderar el entrenamiento con Mercedes. Su compañero de equipo, George Russell, terminó segundo apenas 40 milésimas por detrás, mientras que el australiano Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio a 0s117.

Una práctica con varios inconvenientes

La primera tanda también estuvo condicionada por problemas mecánicos y la rotación obligatoria de pilotos que establece el reglamento de la Fórmula 1.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, recién pudo salir a pista luego de más de media hora debido a inconvenientes hidráulicos en su monoplaza. Aun así, logró finalizar quinto, a poco más de un segundo del mejor tiempo.

Otro de los protagonistas fue Lando Norris, vigente campeón con McLaren, quien prácticamente no pudo girar hasta los diez minutos finales de la sesión por problemas técnicos en su auto.

Además, varios equipos cedieron sus vehículos a pilotos de reserva para cumplir con el reglamento. Dino Beganovic reemplazó a Charles Leclerc en Ferrari; Ayumu Iwasa hizo lo propio por Liam Lawson en Racing Bulls; Luke Browning ocupó el lugar de Carlos Sainz en Williams; Jack Crawford giró por Lance Stroll en Aston Martin; Ryo Hirakawa sustituyó a Esteban Ocon en Haas y Paul Aron condujo el Audi de Gabriel Bortoleto.

Buenas expectativas para el resto del fin de semana

El octavo lugar conseguido por Colapinto representa un buen punto de partida para el resto de la actividad en Austria. El argentino buscará mantener el rendimiento en la clasificación del sábado para intentar largar en una posición competitiva y sumar un nuevo resultado destacado en la máxima categoría del automovilismo mundial.