El Gran Premio de Italia puso primera este viernes en el mítico circuito de Monza y Franco Colapinto tuvo un comienzo positivo. El argentino finalizó noveno en la primera Práctica Libre (FP1) y quedó dentro del Top 10 en una jornada marcada por el estreno de las nuevas actualizaciones de su Alpine A526.

La sesión representó una oportunidad importante para evaluar el funcionamiento de las mejoras incorporadas al monoplaza. Colapinto salió a pista con el objetivo de aprovechar desde el comienzo el potencial renovado del Alpine y las primeras sensaciones fueron alentadoras.

El resultado también le permitió terminar por delante de su compañero de equipo en esta práctica, aunque esta vez no compartió el box con Pierre Gasly.

Paul Aron reemplazó a Gasly

El piloto francés cedió su asiento durante la primera sesión y fue reemplazado por Paul Aron, quien tuvo la responsabilidad de conducir el Alpine en la FP1.

De esta manera, Colapinto trabajó con una referencia diferente dentro del garaje mientras el equipo continúa analizando el rendimiento de las actualizaciones introducidas en el A526.

Para el argentino, además, se trató de una jornada especial luego de que Alpine confirmara su continuidad para la temporada 2027, una noticia que le permite encarar el resto del campeonato con mayor tranquilidad respecto de su futuro.

Ferrari dominó en su casa

En la parte alta de la clasificación, Ferrari mostró desde el comienzo sus intenciones de ser protagonista en su Gran Premio de casa. Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión con un tiempo de 1:23.008.

El monegasco estuvo escoltado por su compañero de equipo, Lewis Hamilton, por lo que la escudería italiana consiguió un contundente 1-2 en la primera práctica.

El tercer lugar quedó en manos de George Russell, con su Mercedes, quien completó los tres primeros puestos de la sesión.

Gasly recibió otro duro golpe

Mientras Colapinto trabajaba en pista, Pierre Gasly recibió oficialmente la confirmación de que perdió el tercer puesto que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco.

El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA decidió restablecer la sanción que el francés había recibido por exceso de velocidad en el pit lane. Como consecuencia, Gasly cayó al séptimo lugar y Isack Hadjar heredó el último escalón del podio.

Así, el comienzo del fin de semana dejó un panorama con contrastes para Alpine: mientras Gasly sufrió un duro revés administrativo por lo ocurrido en Mónaco, Colapinto consiguió una primera señal positiva con las nuevas mejoras del A526 y se metió entre los diez mejores en Monza.