Colapinto tuvo un excelente día y largará noveno en el GP de España

Franco Colapinto concretó una sólida labor en la jornada de clasificación en Madring y aseguró el 9° lugar en la parrilla para el Gran Premio de España. El corredor argentino logró acceder a la Q3 por segunda competencia consecutiva y dejó atrás a su compañero de equipo Gasly, quien partirá desde el puesto 14, como así también a los dos autos de Racing Bulls, oponentes directos en la tabla general de constructores.

La sesión de clasificación tuvo en lo más alto a Lando Norris de McLaren, quien se quedó con el registro más veloz al marcar 1:31.824. De este modo, sorprendió al finalizar por delante de Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull, quienes completarán las tres primeras posiciones de largada.

Durante el arranque de la Qualy, el representante argentino completó un primer intento con calzado blando al cronometrar 1:34.350. En el cierre de ese tramo, mejoró el tiempo a 1:33.963, marca que le sirvió para instalarse en la 9° casilla y avanzar sin sobresaltos a la fase posterior, sacando dos décimas de ventaja sobre Gasly, quien quedó 11° en ese trayecto.

En la Q2 ocurrió un momento de zozobra cuando Colapinto perdió el control momentáneo del auto en «La Monumental», el sector más peraltado del trazado de Madring. El automovilista de Alpine estuvo cerca de golpear las protecciones, pero contuvo el vehículo y evitó la colisión, lo que provocó una breve bandera amarilla. En su único intento válido logró un tiempo de 1:33.038, resultado que lo catapultó al 8° puesto de la tanda, superando otra vez a las unidades de Racing Bulls, a Piastri y a Gasly. La diferencia con el francés fue de siete décimas en ese tramo.

Con este rendimiento, el argentino accedió al último segmento clasificatorio por cuarta ocasión en el año y segunda de forma consecutiva, ratificando la evolución técnica de su vehículo tras la llegada de mejoras. Finalmente, en la Q3 marcó un registro de 1:33.389 en su intento inicial que le aseguró la 9° posición definitiva.