Franco Colapinto protagonizó una de las maniobras más impactantes de la clasificación del Gran Premio de España. Durante la Q2, el piloto argentino perdió parcialmente el control de su Alpine en La Monumental, la curva más peligrosa del circuito de Madrid, y quedó al borde de un fuerte accidente.

El auto sufrió un fuerte sobreviraje en plena curva larga. La parte trasera comenzó a moverse y el monoplaza de Colapinto empezó a viborear mientras avanzaba por uno de los sectores más exigentes del trazado.

El argentino reaccionó rápidamente, corrigió la trayectoria y consiguió mantener el auto sobre el asfalto. De esa manera evitó terminar contra el muro y pudo continuar con la clasificación.

“Se puso feo”

Después de la sesión, Colapinto explicó lo que ocurrió y se tomó con humor el momento de tensión.

“La verdad que se me puso muy de cola en la curva larga. Se puso feo, pero bueno, por suerte tuvimos revancha en el siguiente run. Fue una linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”, contó el piloto.

La maniobra fue todavía más importante por el contexto del circuito madrileño, que debutó esta temporada en la Fórmula 1 y rápidamente quedó señalado por sus sectores de alta velocidad, las paredes cercanas y el escaso margen de error.

La salvada terminó en una gran clasificación

Después de ese susto, Colapinto pudo recuperarse y completar una clasificación destacada. El argentino avanzó hasta la Q3 y terminó noveno, por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien quedó eliminado en la Q2 y largará 14°.

Colapinto reconoció que no esperaba llegar a la última tanda porque Alpine no tenía el ritmo suficiente para estar entre los diez mejores. Sin embargo, consiguió extraer el máximo rendimiento del auto y cerró una de sus mejores clasificaciones en la Fórmula 1.