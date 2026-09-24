La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina desató una verdadera carrera por conseguir una entrada. La venta para el partido frente a Benín comenzó este jueves a las 18 y, apenas segundos después de habilitarse el sistema, numerosos usuarios se encontraron con una fila virtual que indicaba más de una hora de espera.

El encuentro se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental y marcará el último partido del capitán argentino con la camiseta de la Selección. La expectativa era enorme desde antes de la apertura de la venta y rápidamente quedó reflejada en Deportick, la plataforma habilitada para adquirir los tickets.

Más de una hora para intentar comprar una entrada

Quienes ingresaron al sitio al momento de iniciarse la venta quedaron ubicados automáticamente en una fila virtual. El sistema advertía que, una vez llegado el turno, cada usuario tendría 15 minutos para completar la compra.

Sin embargo, pocos minutos después del inicio, el tiempo estimado ya superaba los 60 minutos. Incluso 70 minutos después de habilitarse la venta, el aviso continuaba indicando una demora superior a una hora. La situación generó numerosos comentarios y quejas en redes sociales de hinchas que buscaban asegurarse un lugar en el Monumental.

La capacidad del estadio de River ronda los 85.000 espectadores, aunque no la totalidad de las localidades se pone a disposición de la venta general, debido a sectores destinados a compromisos comerciales, sponsors y otros cupos de la organización.

Cuánto cuestan las entradas para despedir a Messi

Los valores para el encuentro ante Benín arrancan en $90.000 para las populares. Los menores de entre 3 y 10 años pagan $29.000 para ese sector.

Las plateas tienen los siguientes precios:

Popular: $90.000.

Menor a popular: $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Los precios son los mismos que se establecieron para el amistoso frente a Burkina Faso, que se jugará el 3 de octubre también en el Monumental, aunque Messi solamente estará presente en el choque ante Benín.

Una despedida que genera enorme expectativa

Messi fue convocado para esta ventana internacional, pero disputará únicamente el último de los tres amistosos programados para la Selección Argentina. El 30 de septiembre el equipo enfrentará a Bolivia en Córdoba, el 3 de octubre recibirá a Burkina Faso y el 6 llegará el esperado encuentro frente a Benín.

Ese último partido será especialmente significativo: además de marcar su despedida con la camiseta argentina, está prevista la presencia de los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.