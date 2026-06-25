Los devastadores terremotos que golpearon al norte de Venezuela dejaron una imagen que resume la magnitud de la catástrofe: el derrumbe de un hotel de lujo ubicado en una de las zonas más afectadas por los sismos. La estructura colapsó parcialmente tras los movimientos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, generando escenas de desesperación entre huéspedes, familiares y rescatistas.

Según los reportes difundidos por medios internacionales, en el establecimiento se encontraban alojadas varias familias, entre ellas allegados de deportistas venezolanos que se encontraban en la región. Tras el derrumbe, equipos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda para localizar posibles sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

Las imágenes registradas en el lugar muestran pisos completos reducidos a montañas de concreto, columnas destruidas y vehículos aplastados por los restos de la estructura. El colapso se produjo en medio de una jornada marcada por daños severos en edificios residenciales, comercios e infraestructura pública.

La Guaira aparece como una de las regiones más castigadas por la tragedia. Las autoridades venezolanas la declararon zona de desastre luego de confirmar el derrumbe de numerosos edificios y la interrupción de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable y comunicaciones.

Mientras tanto, rescatistas, bomberos, policías y voluntarios trabajan sin descanso entre los escombros. La posibilidad de hallar personas con vida mantiene activos los operativos, aunque las constantes réplicas complican las tareas y obligan a extremar las medidas de seguridad.

El balance oficial de víctimas continúa en actualización permanente. Además de los fallecidos y heridos, miles de personas permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevos derrumbes. La emergencia movilizó ayuda internacional y abrió una carrera contra el tiempo para asistir a los damnificados y recuperar a quienes aún permanecen desaparecidos.

Las impactantes imágenes del hotel destruido recorrieron el mundo y se transformaron en uno de los símbolos más dramáticos de una tragedia que mantiene en vilo a toda Venezuela y que ya es considerada una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.