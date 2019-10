Coldplay anunció nuevo disco doble a través de una carta a sus fans

El grupo británico Coldplay anunció la publicación de un nuevo álbum de estudio doble, previsto para el 22 de noviembre, a través de una carta enviada a un grupo de fans a través del correo. El disco, que se estima que será de corte experimental, llevará por título global “Everyday life”. Además, estará compuesto por dos trabajos que tendrán por nombre “Sunrise” y “Sunset”, según revelan en la nota difundida en diarios británicos.

El envío de la carta formó parte de una estrategia publicitaria global que incluyó una campaña en la vía pública con la imagen del grupo en distintas ciudades del mundo y un video del mismo tipo en las redes sociales. Según diversos rumores, el nuevo trabajo del grupo liderado por Chris Martin se habría inspirado en la música del nigeriano Fela Kuti, por lo que tendría un estilo muy diferente al que lo caracteriza. La gira para presentar “Everyday life” se pondrá en marcha el año próximo, luego de que el cantante participe de “Gracias totales Soda Stereo”, el espectáculo homenaje a la banda argentina que preparan sus ex integrantes Zeta Bosio y Charly Alberti.

It appears Coldplay may be announcing their new albums via letters to fans in the post!



"We've been working on a thing called Everyday Life for 100 years



...You might write double album... One half is called Sunrise the other is called Sunset.



It comes out 22 November"



