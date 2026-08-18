Con la intención de regalarles un momento diferente a los chicos de la comunidad Cristo Pobre, en Médano de Oro, integrantes del equipo de Emaús de la Parroquia de Fátima pusieron en marcha una colecta solidaria. Buscan reunir juguetes y alimentos para una jornada que realizarán el próximo 29 de agosto.

La iniciativa nació dentro del grupo parroquial, que habitualmente realiza distintas acciones de servicio y acompañamiento a la comunidad. Esta vez, el objetivo es llegar hasta Cristo Pobre con una chocolatada, donaciones y, sobre todo, una tarde para compartir con los niños.

Francisco Matus, integrante del equipo de Emaús, contó a DIARIO HUARPE que el grupo está reuniendo todo lo necesario para concretar la propuesta. “Estamos pidiendo donaciones de juguetes, leche en polvo, cacao, sopita y todo lo que a estos chicos se les pueda llevar”, explicó Matus.

Si bien Emaús está integrado por alrededor de 60 personas que participan activamente de las distintas iniciativas, para esta jornada estiman que entre 10 y 15 integrantes se trasladarán hasta Médano de Oro para preparar la merienda y acompañar a los chicos.

La propuesta no busca limitarse a la entrega de alimentos o juguetes. La idea es quedarse, compartir la chocolatada y generar un espacio de encuentro con los niños de la comunidad. “Queremos compartir un momento especial con ellos y poder hacerles un domingo diferente”, expresó Matus.

Mientras se acerca la fecha, la colecta continúa abierta. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo con juguetes, leche en polvo, cacao, sopas u otros productos que puedan ser útiles para los chicos.

Para coordinar las donaciones, los interesados pueden comunicarse directamente con Francisco Matus al 264 587 9618.

Desde el equipo esperan que el aporte de los sanjuaninos permita reunir lo necesario para que, el próximo 29 de agosto, los chicos de Cristo Pobre puedan disfrutar de una jornada distinta, entre juegos, una merienda compartida y el acompañamiento de quienes impulsan esta iniciativa.