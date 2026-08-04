El Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) llevará adelante durante agosto un nuevo cronograma de colectas de sangre en distintos puntos de San Juan, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de este recurso esencial para cirugías, tratamientos y situaciones de emergencia.

Las jornadas comenzarán el jueves 6 de agosto en Angaco, en la Escuela Cacique Angaco, en el marco del operativo San Juan Cerca. La propuesta continuará durante todo el mes en hospitales, centros de salud y otras instituciones de distintos departamentos.

El cronograma contempla las siguientes fechas:

Jueves 6 de agosto – Angaco: Escuela Cacique Angaco, en el marco de San Juan Cerca.

Martes 11 de agosto – Barreal: Hospital Barreal, Las Heras 79 oeste, de 9 a 12.

Jueves 13 de agosto – Capital: Centro Cívico, avenida Libertador General San Martín 750, de 8 a 12.

Viernes 14 de agosto – Pocito: Hospital Dr. Federico Cantoni, avenida Intendente Joaquín Uñac, entre calles 10 y 11, Villa Aberastain, de 8 a 12.

Martes 18 de agosto – Jáchal: Hospital San Roque, Ruta Nacional 150, de 8:30 a 12.

Jueves 20 de agosto – Media Agua: Hospital Ventura Lloveras, 9 de Julio, de 8:30 a 12.

Miércoles 26 de agosto – Caucete: Área de Desarrollo Infantil del Hospital Dr. César Aguilar, Diagonal Sarmiento 42, de 8 a 12.

Jueves 27 de agosto – Angaco: Centro de Jubilados de Angaco, calle San Martín, entre Nacional y Rawson, de 8 a 12. Colabora el Hospital Dr. Rizo Esparza.

Viernes 28 de agosto – Albardón: CAPS El Rincón, El Rincón s/n, entre Esquiú y calle De los Ríos, de 8 a 12. Colabora el Hospital Dr. José Giordano.

Quiénes pueden donar sangre

Para participar de las colectas es necesario tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos. También se recomienda desayunar normalmente antes de asistir.

No podrán donar quienes presenten síntomas como fiebre, dolor de garganta o diarrea.

Además, deberán esperar para realizar la donación aquellas personas que durante los últimos seis meses hayan tenido una cirugía o hayan mantenido múltiples parejas sexuales. También se establece una espera de 12 meses para quienes se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o tratamientos estéticos que incluyan agujas.

Las personas con hipertensión controlada, diabetes que no requiera insulina e hipotiroidismo en tratamiento también pueden participar de las colectas.

Ante cualquier consulta sobre situaciones particulares o requisitos para donar, se puede contactar al Iphem al 4223571 o acercarse a su sede de calle Rivadavia 728 Este, Capital.

Desde Salud remarcaron que cada donación permite sostener las reservas de sangre y contribuir a que el sistema sanitario pueda responder ante las necesidades de pacientes de toda la provincia.