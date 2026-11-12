Colette Kress fue designada como CEO interina de Nvidia tras la salida de Jensen Huang, histórico cofundador y director ejecutivo de la compañía. La ejecutiva, de 59 años, se desempeñaba como directora financiera y lleva 13 años dentro de la estructura directiva del gigante tecnológico especializado en chips para inteligencia artificial.

Su nombramiento se produjo en medio de la crisis que atraviesa la empresa por el escándalo que involucra a Huang. Mientras el directorio busca un reemplazo permanente, Kress tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad de las operaciones.

Una trayectoria de casi 25 años en grandes empresas

Antes de incorporarse a Nvidia, Kress acumuló casi 25 años de experiencia en compañías como Texas Instruments, Microsoft y Cisco. Su recorrido profesional estuvo vinculado con la administración financiera, la planificación estratégica y el desarrollo de negocios.

Su carrera comenzó en Texas Instruments, donde trabajó durante ocho años. Luego pasó a Microsoft, empresa en la que permaneció entre 1997 y 2010 y llegó a ocupar la dirección financiera de la división de Servidores y Herramientas.

En 2010 se incorporó a Cisco como vicepresidenta sénior y directora financiera de su organización de Tecnología y Operaciones. Tres años después recibió una propuesta de Nvidia y asumió como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, cargo que mantuvo hasta su reciente designación.

Su formación y el desafío de conducir Nvidia

Kress estudió Finanzas en la Universidad de Arizona y obtuvo un MBA en la Universidad Metodista del Sur, en Estados Unidos. Su experiencia dentro de Nvidia coincidió con una etapa de fuerte transformación de la compañía y crecimiento de la demanda de procesadores destinados a inteligencia artificial y centros de datos.

Ahora deberá conducir la empresa durante un período de transición y exposición internacional. El directorio contempla candidatos internos y externos para encontrar a quien ocupará definitivamente el lugar que dejó Jensen Huang.

La designación de Kress representa un cambio en la conducción de una de las compañías centrales de la industria tecnológica mundial. Su experiencia financiera y su recorrido dentro de la firma serán parte de la continuidad operativa durante la búsqueda de un nuevo CEO.