Colo Colo va por Lucas Viatri o Jonatan Cristaldo tras descartar a Nicolás Blandi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Colo Colo de Chile sigue buscando un delantero argentino y ahora tiene como objetivos a Lucas Viatri o Jonatan Cristaldo, luego de descartar a goleador de San Lorenzo Nicolás Blandi al considerarlo muy caro, señaló hoy la prensa chilena.



Colo Colo, un club gerenciado, necesita un goleador y desean que sea argentino. En principio el elegido fue Blandi pero como el delantero aún tiene contrato con San Lorenzo y su cotización es alta para el popular club trasandino la operación fue descartada.



El diario la Cuarta hoy informó que ahora Colo Colo va en busca de Lucas Viatri (ex Boca, Estudiantes y Banfield), quien terminó su contrato con Peñarol de Uruguay, o Jonatan Cristalfo, quien está Racing pero que es muy probable que no continue en el club de Avellaneda y sea contratado con el pase en su poder.



Colo Colo jugará la Copa Libertadores de este año en el Grupo C junto a Peñarol, Athletico Paranaense de Brasil y Jorge Wilsterman de Bolivia.