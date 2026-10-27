Los sanjuaninos que no puedan viajar para participar de la visita del papa León XIV a la Argentina tendrán la posibilidad de seguir las celebraciones religiosas sin salir de la provincia. Desde el Arzobispado de San Juan de Cuyo confirmaron a DIARIO HUARPE que la Catedral dispondrá de dos pantallas gigantes para transmitir las actividades previstas para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Además, habrá encuentros y propuestas participativas para que los fieles puedan vivir este acontecimiento en comunidad.

La iniciativa está destinada especialmente a quienes no puedan trasladarse a Córdoba, Buenos Aires o Luján, donde se desarrollarán distintas actividades de la visita papal. El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro para que los sanjuaninos puedan acompañar las celebraciones desde la provincia. "Va a haber pantallas gigantes donde se va a retransmitir la misa de la vigilia y va a haber actividades participativas dentro del templo de la Catedral", señalaron desde el Arzobispado.

La primera jornada se desarrollará el martes 10 de noviembre. Alrededor de las 19 comenzarán las actividades preparatorias de la vigilia juvenil, en simultáneo con el encuentro previsto en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. Durante la noche se retransmitirá la misa de la vigilia y se realizarán propuestas participativas organizadas por la Pastoral Juvenil y Acción Católica.

Para las transmisiones se utilizarán dos pantallas gigantes ubicadas a ambos lados del altar de la Catedral. Se trata de los mismos dispositivos que se emplearon cuando León XIV fue elegido como pontífice, ocasión en la que los fieles pudieron seguir desde el templo sus primeras apariciones y celebraciones.

La misa desde Luján también

Las actividades continuarán el miércoles 11 de noviembre por la mañana, cuando se retransmitirá la misa prevista en el Santuario de Nuestra Señora de Luján, en Buenos Aires. La celebración podrá seguirse desde el interior de la Catedral, donde también se administrará la comunión a los fieles que participen.

Desde el Arzobispado explicaron que la propuesta busca que los asistentes no solo observen la transmisión, sino que también puedan compartir un momento de oración junto a otros fieles. "Porque la podés ver desde tu casa, pero el tema es poder estar en comunidad", destacaron.

Por el momento, no está prevista la instalación de pantallas en la vereda ni en otros espacios exteriores de la Catedral. Según explicaron desde la institución, se optó por desarrollar las actividades dentro del templo debido a que la vigilia del martes se extenderá durante la noche.

Finalmente, indicaron que otras parroquias de San Juan también están preparando actividades para acompañar la visita papal. Estas propuestas estarán vinculadas con el calendario de celebraciones, aunque todavía no se difundieron detalles sobre los encuentros que se realizarán en cada comunidad.