La expectativa por la final del Mundial 2026 también comenzó a reflejarse en las calles de San Juan. Como parte del ambiente que se vive en la previa del partido entre la Selección Argentina y España, el Gobierno provincial colocó una bandera argentina de grandes dimensiones sobre el puente peatonal que une el Centro Cívico con la Plaza del Bicentenario.

La instalación se realizó este viernes y transformó uno de los espacios más concurridos de la capital en una postal teñida de celeste y blanco. La insignia nacional, visible desde distintos puntos de la zona, busca acompañar la ilusión de los sanjuaninos que esperan el encuentro decisivo con la esperanza de ver a la Albiceleste conquistar una nueva Copa del Mundo.

El puente peatonal del Centro Cívico se tiñó de celeste y blanco. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La intervención no tardó en despertar la curiosidad de quienes pasaban por el lugar. Muchos vecinos y visitantes aprovecharon para detenerse, sacar fotografías y compartir imágenes en redes sociales, convirtiendo al puente en uno de los escenarios más elegidos de la jornada.

Un nuevo punto de encuentro

La iniciativa coincide además con el importante movimiento turístico que registra la provincia durante las vacaciones de invierno. Quienes recorren el Centro Cívico y la Plaza del Bicentenario encuentran ahora un nuevo atractivo para llevarse una imagen de San Juan en plena fiebre mundialista.

La bandera gigante también se convirtió en un atractivo para los turistas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La bandera también se suma a las múltiples demostraciones de apoyo que comenzaron a aparecer en distintos puntos de la provincia. Comercios, edificios públicos y viviendas particulares ya lucen banderas, camisetas y decoraciones con los colores nacionales para acompañar a la Selección Argentina en la antesala de la gran final.