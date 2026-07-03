Colombia ante Ghana buscan el pase a octavos de final del Mundial

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes a las 22:30 horas de Argentina en el Kansas City Stadium de Misuri, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los aficionados argentinos podrán seguir las acciones en vivo a través de la señal de DSports. El árbitro francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia en el campo de juego. El equipo que logre la victoria avanzará directamente a los octavos de final, donde se medirá contra Suiza, selección que ya espera en la siguiente ronda tras dejar en el camino a Argelia.

La campaña de la selección sudamericana en la fase de grupos fue sólida, permitiéndole avanzar como líder invicto del Grupo K con siete puntos. El plantel dirigido por Néstor Lorenzo inició su participación con un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán, luego derrotó 1-0 a República Democrática del Congo y cerró la zona con una igualdad sin goles frente a Portugal. En la antesala del encuentro, el mediocampista Gustavo Puerta analizó los caminos para quebrar la defensa rival y manifestó que "La media distancia siempre va a ser una opción, no solamente para mí, sino también para todos los compañeros".

Por su parte, el conjunto africano conducido por Carlos Queiroz accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros del Grupo L tras sumar cuatro unidades. Iniciaron con una victoria 1-0 ante Panamá, posteriormente consiguieron un empate 0-0 frente a Inglaterra y terminaron la etapa inicial con una caída 2-1 contra Croacia. Respecto a las características del oponente, Puerta también advirtió que "Es un equipo ordenado pero agresivo cuando sale a presionar, agresivo cuando attack. Los jugadores de Ghana juegan en los mejores clubes de Europa".

El estratega de Colombia pondría en cancha a Camilo Vargas bajo los tres palos, resguardado por una línea defensiva compuesta por Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Deiver Machado. El sector central del campo estaría ocupado por Jhon Arias, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, mientras que la ofensiva quedaría conformada por James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

La alineación probable de las Estrellas Negras para buscar la clasificación contaría con Benjamin Asare en la portería. La defensa estaría integrada por Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku y Gideon Mensah. El mediocampo se estructuraría con Caleb Yirenkyi, Thomas Partey y Kwasi Sibo, dejando las posiciones de ataque para Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.