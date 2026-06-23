Colombia busca la clasificación en el Mundial al enfrentarse a RD Congo

Colombia afrontará este martes un partido que puede acercarlo de manera decisiva a los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 23.00 de Argentina, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, de México, por la segunda fecha del Grupo K. El encuentro será transmitido por DSports y la plataforma DGO.

El conjunto sudamericano llega con confianza luego de imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en su debut. Con otra victoria quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia. Del otro lado estará una selección congoleña que sorprendió en la primera jornada al rescatar un empate 1-1 frente a Portugal, resultado que la mantiene con expectativas intactas de avanzar.

En la previa, Lorenzo evitó confirmar la alineación titular, aunque dejó en claro cuál será la principal preocupación de su equipo. El entrenador advirtió sobre la peligrosidad de las transiciones rápidas de su rival y destacó el esquema 5-3-2 que suele utilizar el conjunto africano. Además, elogió el momento de Luis Díaz y sostuvo que “Lucho es un delantero completo”. También pidió serenidad a sus jugadores al afirmar que “tenemos que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría”.

Una posible formación de Colombia tendría a Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez. RD Congo, en tanto, podría salir con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Ngal'ayel Mukau, Edo Kayembe y Samuel Moutoussamy; Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

El árbitro designado para el encuentro será el italiano Maurizio Mariani, acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. El duelo se disputará en el Estadio Guadalajara, también conocido como Estadio Akron, una de las sedes mundialistas de México.

Con Colombia liderando el grupo tras la primera fecha y RD Congo impulsado por el histórico punto conseguido frente a Portugal, el partido aparece como uno de los más atractivos de la jornada. Un triunfo cafetero podría abrirle la puerta de los octavos, mientras que una nueva sorpresa africana dejaría el Grupo K al rojo vivo.