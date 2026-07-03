Colombia derrotó a Ghana por 1-0 en los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos de final, en un partido disputado en el estadio de Kansas City.

El único gol del encuentro llegó a los 13 minutos del primer tiempo. La jugada se inició por el sector derecho con una subida de Daniel Muñoz, que logró profundizar en ataque y enviar un centro pasado al área. Allí apareció Jhon Arias, quien definió con precisión para vencer al arquero Lawrence Ati Zigi y marcar el 1-0.

Tras la apertura del marcador, Colombia intentó sostener el dominio territorial con aproximaciones de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Córdoba, mientras que Ghana buscó reaccionar con transiciones rápidas encabezadas por Iñaki Williams y Antoine Semenyo, sin lograr la igualdad antes del descanso.

En el segundo tiempo, el desarrollo se volvió más friccionado y con mayor intensidad en la mitad de la cancha. Ghana adelantó líneas y generó remates a través de Semenyo y Williams, pero se encontró con la resistencia defensiva de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, que despejaron varias acciones de peligro.

Colombia también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Luis Díaz dispuso de una situación clara mano a mano que fue contenida por el arquero Ati Zigi, mientras que Richard Ríos y Gustavo Puerta intentaron desde media distancia sin precisión.

El encuentro incluyó varias modificaciones en ambos equipos. En Colombia ingresaron Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero, mientras que Ghana movió el banco con el objetivo de encontrar mayor profundidad ofensiva. Sin embargo, el marcador no se modificó.

En los minutos finales, el conjunto colombiano sostuvo la diferencia con orden defensivo, despejes clave y control del ritmo del partido, asegurando el resultado hasta el pitazo final del árbitro Clément Turpin.

Con esta victoria, Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Ghana quedó eliminado de la competencia.