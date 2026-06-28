Colombia y Portugal igualaron 0 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El resultado le permitió al conjunto cafetero quedarse con el primer puesto del Grupo K, mientras que el seleccionado luso avanzó como escolta a los dieciseisavos de final.

El equipo sudamericano llegaba con confianza tras haber vencido en sus dos primeras presentaciones: 3 a 1 ante Uzbekistán y 1 a 0 frente a la República Democrática del Congo. Con ese arranque ideal, Colombia necesitaba al menos un empate para asegurar el liderazgo de la zona, objetivo que finalmente logró tras un duelo muy disputado ante uno de los candidatos europeos.

Portugal, en tanto, llegaba a este compromiso tras haber igualado en su debut con el conjunto africano y estaba obligado a sumar para no complicar su clasificación. El empate sin goles en Miami le alcanzó para asegurar su presencia en la siguiente fase, aunque sin poder quedarse con el primer lugar del grupo.

El encuentro fue parejo y con pocas situaciones claras de gol, reflejo de la tensión propia de una definición de grupo en la Copa del Mundo. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el control del juego, lo que derivó en un desarrollo cerrado y con escasas emociones frente a los arcos.

Con este resultado, Colombia cerró una fase de grupos perfecta en lo numérico: dos victorias y un empate que le permitieron terminar como líder invicto del Grupo K. El equipo cafetero se ilusiona con ser protagonista en las instancias eliminatorias del certamen.

Portugal, por su parte, avanzó como segundo y deberá ajustar detalles de cara a los cruces directos, donde no tendrá margen de error si quiere seguir en carrera por el título mundial.

Ambos seleccionados ya conocen su futuro en la competencia y ahora se preparan para un nuevo desafío en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.