La selección de Colombia venció ajustadamente a la República Democrática de Congo por 1 a 0 en el estadio Guadalajara de México por la segunda jornada del Grupo K. De esta manera y con el resultado obtenido, la “Tri” se aseguró el liderazgo de la zona y la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo plantó cara con una propuesta ofensiva (esquema 4-2-3-1) que asfixió la salida de balón del conjunto africano mediante una presión alta muy coordinada. Esto le permitió a Colombia adueñarse de los hilos del partido, registrando un 64% de posesión y un volumen ofensivo muy alto reflejado en 19 remates al arco.

Sin embargo, la falta de efectividad y el bloque defensivo propuesto por el DT de RD Congo, Sébastien Desabre (con una línea de 5 defensores), hicieron que el partido se mantuviera en cero durante gran parte del encuentro. El guardameta congoleño, Lionel Mpasi, fue la gran figura de su equipo, ahogando gritos de gol clave a figuras como Luis Díaz en repetidas ocasiones.

James Rodríguez es uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y puede hacer historia.

La Previa

El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder tras el 3-1 ante Uzbekistán, mientras que RD Congo sorprendió con el 1-1 frente a Portugal, resultado que lo mantiene con opciones de clasificación. El compromiso es determinante en la pelea por los dieciseisavos de final, ya que una victoria le permitiría a Colombia asegurar su avance de manera anticipada. El conjunto cafetero se apoya en Luis Díaz, autor de gol en el debut, y en James Rodríguez, quien disputa su tercera Copa del Mundo e iguala registros históricos de Carlos Valderrama y Freddy Rincón. RD Congo apuesta por figuras como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Aaron Wan-Bissaka.





De cara al partido, Lorenzo cuenta con la nómina completa, incluido Jhon Córdoba, recuperado de molestias físicas. La atención está en Johan Mojica, quien llega con una amarilla tras el debut de la Tricolor y está al borde de la suspensión. Una nueva tarjeta lo dejaría fuera del duelo ante Portugal, lo que abriría la opción de Deiver Machado en el once titular.

La Selección Colombia registró el segundo porcentaje de posesión de balón más alto de la primera fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, con el 56,7%, según el dato oficial de la FIFA. Cifra con la que superó a las selecciones más candidatas a llevarse el título en esta edición del Mundial: Brasil, que registró el 46,7%; Francia, con un 49,4%; Argentina, que llegó al 44,6% e Inglaterra, con el 49%. Solamente España, con el 74%, superó a la Tricolor en este ítem.

El cuerpo arbitral estuvo conformado por Maurizio Mariani (Italia), sus asistentes Daniele Bindoni (Italia) y Alberto Tegoni (Italia). El cuarto árbitro fue Juan Gabriel Calderón Pérez (Costa Rica).

Desarrollo del Primer Tiempo

RD Congo la perdió con el disparo de Edo Kayembe, afuera del área, que se fue muy cerca del palo derecho de Camilo Vargas. Después, el remate de Jhon Arias, el portero Lionel M’Pasi la atajó y Daniel Muñoz, en el rebote, la mandó afuera por el costado izquierdo. Y a los 6 minutos llegó el gol de Daniel Muñoz, pero rápidamente fue anulado por el árbitro, por fuera de juego, al momento del cabezazo en el área y tomar el rebote. El juez de línea levantó la bandera.

Colombia lo intentó desde lejos con James Rodríguez, que sacó un fuerte disparo al palo izquierdo y Lionel M’Pasi llegó para atajarlo.

Colombia domina la pelota y maneja las acciones en el partido, se le ve más cerca de la apertura del marcador. Mientras que los congoleños no salen de su zona y tampoco generó acciones de ataque y contragolpe.

Desarrollo del Segundo Tiempo

El quiebre del partido llegó en el segundo tiempo a través de las sustituciones tácticas en el minuto 57. Lorenzo movió el banco de suplentes retirando a James Rodríguez y Luis Suárez para dar paso a Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba.

La frescura de Quintero dinamizó el último cuarto de cancha. Al minuto 75, tras una destacada secuencia colectiva, "Juanfer" asistió de manera precisa a Daniel Muñoz, quien trepó al ataque como un puñal para marcar el 1-0 definitivo con la pierna derecha. Muñoz abrió el marcador luego de aprovechar un balón suelto en el área, disparó al palo izquierdo y dejó sin reacción al portero Lionel M’Pasi.

El marcador pudo ser más abultado, pero el juez de línea y el VAR le invalidaron dos goles a Luis Díaz: uno por una falta previa en el inicio de la jugada y otro por una clara posición adelantada. En total, Colombia pecó de ansiedad en ofensiva registrando 9 fueras de juego a lo largo del partido.

En los minutos finales y el tiempo de adición (+6 minutos), RD Congo arriesgó y adelantó líneas aprovechando el desgaste físico de los colombianos. Los balones cruzados y el juego aéreo generaron zozobra en la zaga central tricolor, obligando al arquero Camilo Vargas a intervenir de forma providencial con dos atajadas clave (incluido un cabezazo peligroso tras un córner) para sellar los tres puntos.

De esta manera, el combinado nacional se alista para la última jornada contra los lusos en Miami, en un compromiso que llama mucho la atención de los aficionados por el nivel delas plantillas, sus figuras y un duelo especial porque eran los favoritos para pasar a los dieciseisavos de final.

La Selección Colombia tuvo un partido complicado frente a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara.

Lo que sigue

Tras vencer a República Democrática del Congo, Colombia cierra la fase de grupos del Mundial enfrentándose a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Este duelo directo definirá las posiciones finales y el liderato del Grupo K. Los europeos llegan a la última jornada con 4 puntos (tras empatar 1-1 con RD Congo y golear 5-0 a Uzbekistán), mientras que el combinado de Néstor Lorenzo lidera con puntaje ideal (6 puntos).

El encuentro será el próximo sábado 27 de junio a las 20:30 hs. (hora Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.





Formaciones

Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.