Colombia pone primera ante Uzbekistán en su debut en el Mundial

Colombia comenzará este miércoles su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y marcará un duelo inédito entre ambos seleccionados. La selección sudamericana buscará arrancar con una victoria en una zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo.

El partido se jugará desde las 23 de Argentina y podrá verse por DSports, DGO, TyC Sports, Paramount+ y Amazon Prime, entre otras plataformas con derechos de transmisión para el país.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo vuelve a una Copa del Mundo después de haberse ausentado en Qatar 2022. Con una base consolidada y figuras de experiencia internacional como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Richard Ríos, Colombia llega con expectativas de ser protagonista y dar el primer paso rumbo a la clasificación.

Del otro lado estará Uzbekistán, que hará su estreno absoluto en una Copa del Mundo. El equipo asiático logró la histórica clasificación tras una destacada campaña en las eliminatorias de su continente y afrontará el desafío bajo la conducción del italiano Fabio Cannavaro. La solidez defensiva aparece como una de sus principales fortalezas para intentar sorprender a uno de los candidatos del grupo.

No existen antecedentes oficiales entre ambas selecciones, por lo que el encuentro en el Azteca abrirá un nuevo capítulo para los dos países. Mientras Colombia intentará hacer valer su experiencia internacional, Uzbekistán buscará aprovechar la oportunidad de dejar una de las primeras sorpresas del certamen.

Las probables formaciones indican que Uzbekistán saldría con Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullayev; Nasrullaev, Shukurov, Khamrobekov, Sayfiyev; Urunov, Fayzullayev y Shomurodov.

Por su parte, Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.