La selección de Colombia está jugando contra la República Democrática de Congo en un partido clave en su camino por la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el estadio Guadalajara de México por la segunda jornada del Grupo K, están empatando por ahora sin abrir el marcador.

Desarrollo del Primer Tiempo

RD Congo la perdió con el disparo de Edo Kayembe, afuera del área, que se fue muy cerca del palo derecho de Camilo Vargas. Después, el remate de Jhon Arias, el portero Lionel M’Pasi la atajó y Daniel Muñoz, en el rebote, la mandó afuera por el costado izquierdo. Y a los 6 minutos llegó el gol de Daniel Muñoz, pero rápidamente fue anulado por el árbitro, por fuera de juego, al momento del cabezazo en el área y tomar el rebote. El juez de línea levantó la bandera.

Colombia lo intentó desde lejos con James Rodríguez, que sacó un fuerte disparo al palo izquierdo y Lionel M’Pasi llegó para atajarlo.

Colombia domina la pelota y maneja las acciones en el partido, se le ve mmás cerca de la apertura del marcador. Mientras que los congoleños no salen de su zona y tampoco genera acciones de ataque y contragolpe.

La Previa

El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder tras el 3-1 ante Uzbekistán, mientras que RD Congo sorprendió con el 1-1 frente a Portugal, resultado que lo mantiene con opciones de clasificación.

El compromiso es determinante en la pelea por los dieciseisavos de final, ya que una victoria le permitiría a Colombia asegurar su avance de manera anticipada. El conjunto cafetero se apoya en Luis Díaz, autor de gol en el debut, y en James Rodríguez, quien disputa su tercera Copa del Mundo e iguala registros históricos de Carlos Valderrama y Freddy Rincón. RD Congo apuesta por figuras como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Aaron Wan-Bissaka.

James Rodríguez es uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y puede hacer historia.





De cara al partido, Lorenzo cuenta con la nómina completa, incluido Jhon Córdoba, recuperado de molestias físicas. La atención está en Johan Mojica, quien llega con una amarilla tras el debut de la Tricolor y está al borde de la suspensión. Una nueva tarjeta lo dejaría fuera del duelo ante Portugal, lo que abriría la opción de Deiver Machado en el once titular.

La Selección Colombia registró el segundo porcentaje de posesión de balón más alto de la primera fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, con el 56,7%, según el dato oficial de la FIFA. Cifra con la que superó a las selecciones más candidatas a llevarse el título en esta edición del Mundial: Brasil, que registró el 46,7%; Francia, con un 49,4%; Argentina, que llegó al 44,6% e Inglaterra, con el 49%. Solamente España, con el 74%, superó a la Tricolor en este ítem.

El cuerpo arbitral está conformado por Maurizio Mariani (Italia), sus asistentes Daniele Bindoni (Italia) y Alberto Tegoni (Italia). El cuarto árbitro será Juan Gabriel Calderón Pérez (Costa Rica).

El partido entre los seleccionados sudamericano y africano será otro de los primeros enfrentamientos históricos. Ambas escuadras no se habían enfrentado en ninguna competencia internacional hasta la fase de grupos de este Mundial.





Formaciones

Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.