En la ciudad de Vancouver se enfrentan Colombia y Suiza en el último partido de la fase de octavos de final por la Copa Mundial de la FIFA 2026. De este duelo, saldrá el rival que enfrentará a La Scaloneta en los cuartos de final.

En el BC Place de Vancouver ya suenas los himnos de Suiza y Colombia. Crece la tensión en el último partido de los octavos de final de la Copa del Mundo.

El árbitro del partido designado es el salvadoreño Iván Barton. Lo acompañan como asistentes su compatriota David Moran y el nicaragüense Antonio Pupiro. Además, la mexicana Katia García será la cuarta árbitra.

El historial entre Suiza y Colombia

Este enfrentamiento entre Suiza y Colombia es el quinto capítulo del historial entre ambas selecciones, el segundo en una Copa del Mundo y el primero en una instancia de eliminación directa. En el antecedente mundialista, disputado en la etapa de grupos en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, Colombia se quedó con la victoria por 2-0.

Formaciones

Suiza: Kobel Gregor, Ricardo Rodríguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye.

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.