La espera terminó para el pueblo cafetero. Tras la dolorosa ausencia en la última cita máxima, la Selección Colombia hace su presentación oficial en la Copa del Mundo 2026. El imponente e histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México es el escenario elegido para que la marea tricolor empiece a edificar su sueño en el Grupo K, un cuadrante que ya se sacudió temprano tras el inesperado tropiezo de Portugal frente a la República Democrática del Congo.





Con este panorama, el debut toma un tinte de urgencia y oportunidad única: ganar significará dar un golpe sobre la mesa y subirse en soledad a la cima de la zona.

El presente con el que la "Tricolor" llega a suelo norteamericano invita a la ilusión. Bajo la inteligente conducción táctica de Néstor Lorenzo, el combinado sudamericano arrastra un andar sólido y un vestuario blindado por la confianza, apuntalado por las recientes victorias en los duelos de preparación ante Costa Rica y Jordania.





Para el estreno de esta noche, Lorenzo no se guarda absolutamente nada y planta en el campo una columna vertebral de pura jerarquía europea y experiencia mundialista: James Rodríguez será el eje creativo para habilitar la velocidad supersónica de Luis Díaz, mientras que Richard Ríos y Jefferson Lerma buscarán adueñarse de la aduana en la mitad de la cancha.

Cruzando la línea de cal estará el gran enigma del grupo. Uzbekistán pisa por primera vez en su historia el suelo de una Copa del Mundo absoluta, consagrándose como uno de los cuatro debutantes del certamen tras una eliminatoria asiática impecable donde le compitió de igual a igual a potencias como Irán.

El verdadero as bajo la manga de los "Lobos Blancos" no está en el campo, sino en el banco de suplentes: el mítico Fabio Cannavaro, campeón del mundo y Balón de Oro en 2006, es el cerebro estratégico que moldeó a un equipo sumamente pragmático, ordenado y físico. Sus banderas futbolísticas son Abdukodir Khusanov —el firme defensor central del Manchester City— y el experimentado atacante Eldor Shomurodov.

Las cartas ya están echadas en la capital mexicana bajo el arbitraje del inglés Anthony Taylor. ¿Pesará la mística, el ritmo y la chapa de candidato de Colombia, o seremos testigos del nacimiento de una nueva sorpresa mundialista de la mano del orden táctico uzbeko? El continente se paraliza para el cierre de la primera fecha.





Formaciones

Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Uzbekistán (5-4-1 / 3-4-3): Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Umar Abdullaev, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Sherzod Nasrulloev; Otabek Shukurov, Odiljon Mozgovoy, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.